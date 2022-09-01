藝術家跨國聯展 台北國際會議中心秀ESG

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（中央社記者鄭鴻達台北1日電）中華民國對外貿易發展協會今天表示，1日至15日在台北國際會議中心南休息區舉行「TICC ESG ART SHOW」聯合展，邀請10國15名藝術家33件作品，透過藝術力推動ESG，也讓國際看到台灣ESG的敏捷行動力。

貿協與創元藝術ARTrigin今天共同在台北國際會議中心（TICC）舉辦「TICC ESG ART SHOW」開幕記者會，邀請荷蘭藝術家韋特（Marcel Witte），以視訊方式和與會者分享創作理念。

貿協指出，這次展覽指導單位是英國公益組織「畫廊氣候聯盟Gallery Climate Coalition」，9月1日至15日在台北國際會議中心南休息區展出10國15名國際知名藝術家的作品。

貿協說，今年是貿協的ESG（環境保護、社會責任與公司治理）元年，這次是貿協首次跨界與藝術團體合作，和以永續為品牌核心的創元藝術ARTrigin共同主辦，運用藝術張力推動零碳排展的創新作法。

貿協表示，在這次展覽中，能欣賞到許多國際藝術家對守護地球所激盪的精彩創意，也透過紙製可再摺疊與組合式展板，減少資源的浪費。

不僅如此，這次展間使用的燈光、運送碳足跡的計算，及展後實施的碳中和，都是盡力打造零碳排的展覽示範標竿，期能號召更多企業響應展覽減碳策略，進而達到零碳排展的目標。

貿協說，這次的「ESG ART SHOW」是畫廊氣候聯盟（GCC）在台灣指導的首發活動，GCC是慈善機構，其總部將在9月13日公布台灣分部成立的訊息，也是亞洲成立的第一個分部。

貿協表示，ESG ART SHOW是用藝術來宣導ESG，這次展覽領銜藝術家倡議與匯聚，讓民眾與企業看見永續力量，是以藝術美感邁向地球與人類和諧未來的一大步，共同為地球努力。（編輯：蘇志宗）1110901