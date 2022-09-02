研調：防疫詐騙網址流竄全台 8月數量暴增20倍

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（中央社記者吳家豪台北2日電）資安業者趨勢科技發現，網路犯罪者大量發送各種偽冒防疫補助網址的釣魚訊息，台灣8月與防疫補助相關的詐騙網址總偵測數量相較7月竟暴增20倍，8月單一月份測得數量甚至超越今年上半年總數。

趨勢科技發布新聞稿指出，8月有高達665種防疫補助相關的變形假網址流竄全台，顯見這波詐騙手法來勢洶洶，犯罪集團快速變化詐騙攻勢，包括電子郵件信箱、簡訊、社群貼文都淪陷。

趨勢科技呼籲民眾，防疫相關詐騙與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情密切關聯，民眾對於相關詐騙，在未來幾個月也切勿掉以輕心，可透過4招破解。

首先，近期大量「申請防疫補貼」訊息假冒政府網域，透過簡訊或電子郵件散布各種假冒衛生福利部的gov變形網址如gov.com、wsflsgov[.]tw、wsflggov[.]tw等假網址，混淆民眾視聽，務必確認gov前方有「.」才是真的政府網站。

其次，民眾若察覺出現可疑特徵，例如可疑網址、持續要求登入、不斷顯示「有人成功申請紓困金」跑馬燈字樣、網站內文出現簡體字或錯字、官網聯絡資訊只有提供地址卻沒有電話、部分按鈕無法點擊，千萬別急著輸入個人資訊或遞送文件，避免個資遭竊。

第三，網路犯罪份子更新不同網址的節奏更加快速，讓人措手不及，趨勢科技呼籲民眾可以直接透過官方網址進行防疫補助申請查詢。

第四，民眾也可將可疑訊息及網址轉傳給趨勢科技防詐達人LINE@帳號、防詐達人臉書版，或撥打警政署刑事局165專線，進行免費快速查證。（編輯：翟思嘉）1110902