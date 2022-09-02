環球科大未完成招生程序 8境外生將改到他校

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北2日電）教育部技職司副司長柯今尉今天晚間表示，環球科技大學因故「未完成招生程序」，已錄取的8名境外生，將由教育部協助改到其他學校就讀，保障學生權益。

在台香港學生互助協會今天在臉書（Facebook）專頁發文，指環球科技大學因故未能完成招收境外生的程序，導致幾名境外生不能如期於111學年度第1學期入學。

教育部技職司副司長柯今尉晚間接受中央社電訪解釋，去年12月核定名額時，環球科大仍能招收境外生，學校也開始招生。但在3月時，環球科大因故被限制招收境外生，校方7月提報學生名冊，稱2月已錄取數名學生，但教育部追查發現，環球科大沒有完成相關作業程序，因此以公文回覆不能錄取。

柯今尉表示，教育部要求環球科大趕緊通知這些已錄取的學生，畢竟7、8月還有很多學校在單獨招生，學生仍有許多選擇，「但看起來學校（環球科大）沒有這樣做。」

柯今尉表示，近日接獲港生組織詢問，得知環球科大遲至8月30日才告知學生不能開班，「這個時候講似乎有點晚了。」教育部基於保障學生權益，將協助8名境外生（3名香港、5名馬來西亞）到其他學校就讀。

柯今尉表示，已盤點學生錄取包括餐飲廚藝類、運動保健防護類、數位媒體與產品設計類等校系，以電子郵件提供仍有名額的學校給考生填報志願，後續協助分發。相關學校會審核學生是否達到錄取標準，再依志願分發。

柯今尉表示，目前優先處理學生權益事宜，後續會再釐清學校的責任。（編輯：謝雅竹）1110902