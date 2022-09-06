台大校長遴選 校務會議推薦投票晚間揭曉

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（中央社記者陳至中台北6日電）台灣大學校長遴選逐漸白熱化，校務會議今天將針對9名候選人進行「推薦投票」，獲得1/3票數以上支持，才能進入下一階段，晚間也將進行開票、揭曉結果。

台大現任校長管中閔於去年10月在校務會議中宣布不續任校長，任期到民國112年1月7日結束，台大校方正進行新校長遴選作業，目前已走完接受推薦、確認資格、治校理念說明會等階段，今天將舉辦校務會議推薦投票。

這是台大第二度在校長遴選程序中，加入校務會議「推薦投票」的門檻；首次是在106年，當時8名候選人中，有5人通過門檻，最終由管中閔在遴委會投票中勝出。

按照台大內規，候選人須達到校務會議代表1/3以上票數推薦，才能通過門檻；開票時，各候選人記票達1/3門檻票數，就不再繼續計票，也不會排出各候選人的得票高低順序。

今天晚間校務會議開票結束後，越過門檻的候選人，將進入遴選委員會階段，遴委會9月中旬將訪談各校長候選人的同事等相關人士，10月初逐一與候選人面談，預計於10月8日前選出當選人。

台大校長遴選委員會共有21席委員，包括3席教育部官派代表、9席學校代表（含教研人員、行政人員、學生）、9席校友及社會公眾人士。（編輯：陳仁華）1110906