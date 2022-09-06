君品Collection插旗台南 推出物業餐旅顧問服務

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（中央社記者余曉涵台北6日電）雲朗觀光集團今天宣布，旗下君品Collection首次進軍南台灣，將承攬台南安平區的物業餐旅服務規劃及籌備開幕項目，預計2024年試營運。

雲朗觀光集團今天發新聞稿宣布，雲品國際旗下的君品Collection，受理台南市安平區一處4300平方公尺的物業委託服務規劃案，將承攬此物業的餐旅服務規劃及籌備開幕項目，這不但是第7處的委託案，更是君品Collection首次進軍南台灣，也是首次推出的顧問服務規劃。

雲品國際總經理丁原偉表示，文化歷史底蘊相當深厚的台南市，具有觀光與餐旅發展的深厚潛力，近期有許多新飯店與大型購物商城陸續進駐與規劃中，將為台南創造眾多就業機會及豐沛商機，更將串連帶動周邊休閒育樂、觀光旅宿等產業。

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丁原偉指出，將以永續與綠建築規劃出前所未見的建築體與景觀規劃，包含多間獨棟別墅與多項前瞻式硬體設施，並設有可納500席的未來式宴會空間「幸福製造局」提供餐飲服務。

雲品國際表示，最新的物業委託案將預計在2024年於台南安平試營運，除了放眼未來市場的多項前瞻性設施與規劃更創新空間外，也將導入米其林廚藝團隊協助餐飲與消費定位，同時引進國際級管家禮賓服務團隊訓練。（編輯：張芷瑄）1110906