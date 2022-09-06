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原能會核三廠實兵演練 俄烏戰爭納入複合災害情境

2022/9/6 21:19（9/6 21:57 更新）
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111年核安第28號演習實兵演練6日在核三廠舉行。圖為核能三廠模擬操作中心廠內狀況處置演練。（圖取自原能會網頁aec.gov.tw）
111年核安第28號演習實兵演練6日在核三廠舉行。圖為核能三廠模擬操作中心廠內狀況處置演練。（圖取自原能會網頁aec.gov.tw）
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（中央社記者曾智怡台北6日電）111年核安第28號演習實兵演練首日今天在核三廠舉行，原能會設定疫情期間，核能電廠面臨地震、湧浪併同核子事故，導致電廠喪失所有廠內、外交流電源的複合式災害，以及參考俄烏戰爭情境，驗證應變能力。

原能會透過新聞稿表示，演練過程中加入無預警狀況，增進現場真實氛圍，藉以檢驗電廠人員對事故處理的應變能力。

這次演練的內容除確保廠內水源及電源的多重性與多樣性，同時參考俄烏戰爭情境，模擬廠內遇大範圍火災時應變對策、及廠外屏東縣消防協調支援能量，演練項目包含移動式第二熱沉引接、移動式電源車列置及廠外消防隊支援等項目。

另外，為驗證應變人員警覺性及應變時效，原能會3日在無預警狀況下，完成對台電總公司及核能三廠應變組織成員動員測試，受測人員均能依限返回工作崗位完成應變中心開設及視訊通聯測試，執行救災任務。

原能會表示，核安防災救災必須「料敵從寬、禦敵從嚴」，隨時保有高度危機意識，做好各項防災救災整備工作；此外，借鏡俄烏戰爭帶來的啟示，今年核安演習，原能會納入關鍵基礎設施備戰作業的安全防護演練，驗證核能三廠緊急應變與廠外協調支援能力。

原能會強調，將持續督導台電公司，落實核災應變整備作業，以確保核能電廠安全。

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原能會提醒，為確保發生核子事故時，通知民眾的多元訊息管道可正常運作，7日上午9時10分，將在核能三廠緊急應變計畫區，包含屏東縣恆春鎮及滿州鄉發放核子事故警報，並利用災防告警細胞廣播服務訊息、手機簡訊、市話及民防廣播系統進行通知，同時請警察廣播電台提供演習訊息，請民眾於收到訊息時不用驚慌。

原能會補充，如在演習期間行經演習區域，請配合現場交通管制措施。（編輯：潘羿菁）1110906

圖為480V移動式柴油發電機演練。（圖取自原能會網頁aec.gov.tw）
圖為480V移動式柴油發電機演練。（圖取自原能會網頁aec.gov.tw）
圖為移動式第二熱沉佈線引接及抽海水演練。（圖取自原能會網頁aec.gov.tw）
圖為移動式第二熱沉佈線引接及抽海水演練。（圖取自原能會網頁aec.gov.tw）
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