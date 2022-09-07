觀光局疫情後首赴海外 越南業者關注台灣開放時程

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交通部觀光局在COVID-19疫情後首度率台灣旅遊業者赴海外推廣，地點選擇越南。圖為6日所舉行的觀光推廣及台越旅遊業者洽談會。（交通部觀光局駐胡志明市辦事處提供）中央社記者陳家倫河內傳真 111年9月7日

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（中央社記者陳家倫河內7日專電）觀光局率台灣業者6日赴越南進行觀光推廣及舉行雙邊業者洽談會。會上許多越南業者不斷詢問：「台灣何時開放觀光？」並已對外預售赴台旅遊產品，台灣一開放就馬上前往觀光。

這是交通部觀光局在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後首度率台灣旅遊業者赴海外推廣，包括嘉義縣政府、武陵、福壽山及清境農場、三大國籍航空公司、村卻國際溫泉酒店及主力旅行社等22家台灣業者共35人於6日抵越。

交通部觀光局駐胡志明市辦事處主任周欣毅表示，訪團8日至10日將參加湄公河下游地區最大國際旅展「越南胡志明市國際旅展」（ITE HCMC），盼在台灣逐步放寬入境管制之際，全力衝刺並布局新南向國家赴台觀光市場。

這次推廣團由觀光局國際組組長黃勢芳率團，6日一抵達越南就立刻舉辦台灣觀光推廣及業者洽談會，吸引逾百家台越業者參加。

周欣毅觀察，洽談會上許多越南旅行社業者都在詢問台灣開放觀光時程，更有部分業者已提前推出台灣旅遊預售產品，顯見越南民眾期望能早日到台灣旅遊的高度興趣。

周欣毅並在會中介紹台灣疫後旅遊推廣策略，包括持續在越南主流媒體曝光台灣觀光新產品、規劃搭配國境開放訊息公布的市場宣傳活動、提前規劃5梯次超過70人次的業者、媒體及網紅部落客踩線。

周欣毅說，為了加速團客市場恢復，也規劃首發團贈禮及台灣旅遊產品廣告合作計畫，盼給予受疫情嚴重影響的越南旅遊業者最大協助，讓他們在推廣台灣旅遊產品時有更多的資源。

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黃勢芳在會上表示，台越旅客互訪2019年已超過120萬人次，雙邊官方也一直保持密切合作關係，10月25日預計將在台南市召開第9屆台越觀光合作會議，屆時將就加速恢復疫後雙邊觀光進行討論。

駐越南代表石瑞琦6日並到場向台越觀光業者致意，石瑞琦說，即使面對中國軍事威嚇及脅迫打壓，台灣仍舊穩定及安全，希望雙邊旅遊市場加速恢復，期許2023年雙邊互訪能超過220萬人次。（編輯：周永捷）1110907