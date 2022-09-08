巨萌TsumTsum 驚喜現身安平遊憩碼頭

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（中央社記者張榮祥台南8日電）「米奇與好朋友CHILL遊台南」將於9日在安平遊憩碼頭盛大登場，展期一直持續至10月30日，台南市長黃偉哲今天也邀大家跟著米奇與好朋友一同CHILL遊台南。

15公尺高巨萌TsumTsum、七彩米奇造型光球，魅力風靡全球，將與他的好朋友們米妮、唐老鴨、黛西、高飛、布魯托、奇奇與蒂蒂一同到台南與遊客見面。除了巨萌可愛的TsumTsum悠閒漂浮在安平遊憩碼頭，現場還有各式主題拍照裝置吸引民眾目光駐足搶拍。

入夜後，米奇造型光球森林點亮安平遊憩碼頭夜空，旅客們可從早到晚沉浸在迪士尼經典角色們陪伴中。此外，期間限定主題快閃店更滿足大、小朋友童心，盡情享受購物樂趣。

南市府在中秋連假前夕的今天舉辦揭幕活動，黃偉哲致詞時一一唸出現場米奇家族角色的名字，可見為了這場揭幕做足功課。他表示，為迎接「2022迪士尼慶典」，市府做好萬全準備，無論是周邊交通疏導，或展場環境整潔與維護，都要求相關單位確實到位，歡迎大家連假期間到安平觀展，徜徉在安平港區優美景色中，享受歡樂親子時光。

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觀旅局長郭貞慧說，活動地點位於安平遊憩碼頭，是可以欣賞夕陽與搭乘運河遊船好去處，觀旅局近年在安平不斷提升觀光量能，推出安平運河遊河，再加上6月剛正式營運的首宗旅館BOT福爾摩沙遊艇酒店，讓民眾從白天到黑夜都可以慵懶暢遊。

觀旅局新聞稿表示，「米奇與好朋友CHILL遊台南」活動將持續至10月底，另外還有神秘驚喜將於10月揭曉，可關注迪士尼台灣及南市府最新消息。另外，迪士尼官方社群將舉辦系列贈獎活動，更推出專屬主題濾鏡，更多活動查詢台南旅遊官網、台南旅遊Facebook粉絲團、迪士尼台灣Facebook粉絲團以及@disney_taiwan Instagram帳號。（編輯：孫承武）1110908