曼谷成留學新選擇 台灣學生從多元泰國接軌國際

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目前約有330名台灣學生正在泰國留學。圖片為朱拉隆功大學東南亞研究所學生曾薏璇8月在朱拉隆功大學100周年紀念公園拍照，為泰國留學生涯留念。（曾薏璇提供）中央社實習記者李婕瑜曼谷傳真 111年9月8日

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（中央社實習記者李婕瑜曼谷8日專電）提到海外留學，歐美國家常是家長和學生的優先選擇。然而，一群台灣留學生乘著新南向風潮負笈泰國，從一開始以為「出門要帶槍」，到接觸東南亞多元文化及歐美學生，拓展國際視野，留學生涯更添豐富精彩。

留學生各自因為不同的原因來到曼谷。朱拉隆功大學東南亞研究所學生甘泉表示，選擇泰國是因為曾多次赴泰旅行，對泰國相當熟悉；朱拉隆功大學國際發展學系學生王賢慈則希望藉來泰國交換，獲得接觸國際組織的機會。朱拉隆功大學東南亞研究所學生曾薏璇在認識泰國同學以後，對東南亞文化富有興趣，萌生赴泰留學的念頭。

王賢慈表示，來泰國之前，曾遭逢家人勸阻，以為泰國遍地種植罌粟花與鴉片、在金三角的民眾都帶槍出門，治安不良。但幾次赴泰之後，她覺得「泰國還好啊」，發現曼谷市中心治安比想像中好上許多。

曾薏璇說，「傳統觀念上好像覺得泰國這些國家比我們落後、沒必要去學習」，但在她決定赴泰留學以後，為減輕家長抗拒，向媽媽展示泰國經濟發展的進步、介紹泰國影劇，讓家長對泰國不再陌生，接受她前往泰國留學。

朱拉隆功大學的學生組成相當國際化。王賢慈的同學來自多個國家，包含奧地利、奈及利亞、肯亞、緬甸等地，班級聚會有時就像國際社會的縮影；甘泉也提到，班上同學有些是日本、韓國的外交官，也有人來自美國布朗大學、倫敦政經學院，來到泰國實地進行東南亞研究，也常有機會旁聽在泰歐美客座教授的演講。

相較於台灣，學生在泰國留學能與更多國際組織交流。甘泉說，由於泰國是中南半島的核心，時常有各大國際組織或非政府組織舉辦講座。王賢慈則表示，由於在台灣幾乎沒有接觸聯合國的機會，因此想透過朱拉隆功大學媒合，嘗試進入聯合國糧食及農業組織（FAO）實習。

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甘泉表示，在泰國求學的日子久了，看事情的角度漸漸不同。他說，「我們有這麼多台商在這邊，但台灣人其實不太了解這裡發生甚麼事，也不了解台灣與這裡的連結」。他認為東南亞其實對台灣很重要，台灣需要知道更多，不能僅依賴第二手資訊。

曾薏璇說，由於自己對泰國不夠了解、泰文也不夠好，在來泰國前其實很緊張。但她說，泰國並不像想像中的恐怖，況且「人的潛力比想像中的大」，她在這裡的生活大致安好，鼓勵有興趣的人放膽跳離舒適圈。（編輯：黃自強/周永捷）1110908

目前約有330名台灣學生正在泰國留學。圖為朱拉隆功大學國際發展學系學生王賢慈8月為加選課程，穿上了朱拉隆功大學的制服。（王賢慈提供）中央社實習記者李婕瑜曼谷傳真 111年9月8日