苗栗頭份自來水爆管影響8.2萬戶 估午夜12時修復

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗縣頭份市中華路9日發生自來水管爆裂，造成路面隆起、地基掏空，影響通行，也導致竹南、頭份及部分後龍鎮居民共約8.2萬戶面臨停水，水公司預估至少到晚間12時才能修復。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣頭份市中華路今天發生自來水管爆裂，大量泥漿和自來水滲出路面，不但影響交通通行，更導致竹南、頭份及部分後龍鎮居民約8.2萬戶面臨停水，水公司估晚間12時修復。

頭份市中華路旁住戶上午9時許發現路面不斷滲出水流，由於沖擊力道強大，連路面柏油都出現隆起情況，大量泥漿也被沖到路面，部分路基掏空，雙向交通無法通行，居民報警詢問，才得知原來是自來水管爆裂。

苗栗縣議員陳光軒告訴中央社記者，據附近店家說法，凌晨4時許就有通報路面滲水，水公司派員到場評估以為是小管線破裂，礙於中秋節連假機具、人員調度問題，並未立即處置，未料到了10時許，出現大規模淹水，才知道是大管線破裂，爆管導致路面淹水、泥流範圍約100公尺，積水水退去後，多處路基被掏空，形成一個個大窟窿。

自來水公司目前已停止供水，並派出工程人員準備進行開挖，找出管線爆裂位置，再行更換。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

自來水公司第三區管理處副處長徐玟玲接受中央社記者電訪表示，發生爆裂管線是民國76年埋設的直徑1公尺、無鋼襯預力混凝土自來水管，是供給一般用戶主要幹管，影響區域及戶數包含竹南、頭份及後龍鎮大山里、東明里、埔頂里、灣寶里、外埔里、海寶里，共約8萬2000戶。

除了頭份市、竹南鎮及後龍鎮用戶共約8.2萬戶將面臨停水外，徐玟玲指出，對於竹南科學園區供水也會造成影響；不過，科學園區廠商都有自主蓄水池，至少維持3天用水量，水公司會加緊作業搶修，盡量趕在今天午夜12時前修復完畢；至於爆管原因仍需進一步調查。（編輯：方沛清）1110909

苗栗縣頭份市中華路9日發生自來水爆管事件，造成路面淹水、泥流範圍約100公尺，積水退去後，多處路基被掏空，形成一個個大窟窿。（苗栗縣議員陳光軒提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月9日