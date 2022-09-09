頭份自來水爆管 緊急調度降停水戶數至8340戶

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中秋連假首日，苗栗縣頭份市中華路9日上午發生自來水主幹管爆裂，一度影響逾8萬戶用水，柏油路面也不堪強大水壓隆起、變形，甚至出現一個大坑洞；水公司獲報動員搶修，同時緊急調整周邊管網，設法縮小停水範圍，下午將停水戶數降至8340戶。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月9日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣頭份市中華路上午發生自來水主幹管爆裂，原本影響頭份、竹南及部分後龍鎮約8.2萬戶用水，水公司搶修同時緊急調整周邊管網，縮小停水範圍，下午將停水戶數降至8340戶。

頭份市中華路接近市立圖書館附近路段，今天凌晨4時起出現路面滲水，至上午9時許滲水狀況加劇，大量自來水伴隨泥漿溢滿路面，甚至淹進路旁店家，柏油路面也不堪強大水壓隆起、變形，導致交通受阻，更影響頭份、竹南及後龍3鄉鎮約8萬2000戶用水。

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自來水公司第三區管理處下午發布訊息表示，經確認漏水點，已調度機具、派員搶修，另動員調整周邊管網，縮小用水影響範圍，經調整供水區內閥栓，部分地區改由1200mm口徑供水，停水區域為頭份市及竹南鎮崎頂里、頂埔里，戶數降為8340戶，預計今晚12時前搶修完成。。

自來水公司第三區管理處副處長徐玟玲接受媒體聯訪時表示，破裂管線為民國76年埋設、口徑1000mm無鋼襯預力混凝土管 （PSCP），使用已逾30年，推估應是管線老舊加上重車重複輾壓導致破裂，將排定盡快汰換。（編輯：張銘坤）1110909