高雄前鎮本土登革熱疫情 新增2人確診

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高雄市政府防疫團隊針對登革熱警戒範圍執行緊急防治工作，截至10日已執行4014戶家戶孳生源清除暨噴藥防治，查獲52處陽性點，並吊掛百盞高效能捕蚊燈持續監測病媒蚊密度。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月10日

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）高雄前鎮日前新增登革熱本土病例，高雄市政府今天說，截至9日共擴大採檢716人，確認新增2人確診，與指標個案有明確地緣關係且無國外旅遊史，研判應與指標個案為同一波感染。

衛福部疾管署6日公布，國內新增1例本土登革熱病例，為居住高雄市前鎮區60歲男性，2度就醫才確診。

高雄市政府衛生局今天新聞稿指出，跨局處防疫團隊在疫情發生第一時間針對前鎮區瑞豐里等警戒範圍13里，展開擴大疫調採檢、孳生源清除、緊急噴藥三合一登革熱防治工作，截至9日共擴大採檢716人，經實驗室檢驗確認新增2案PCR陽性。

新增2名登革熱確診個案均為衛生所社區擴大疫調對象，疫調時均為無症狀，血清驗出登革熱第一型病毒。2例個案皆居住前鎮區，分別為80歲女性與59歲女性，近期均無國外旅遊史或入境居檢個案接觸史，經流行病學綜合研判，包含指標個案3人應為同一波感染者。

衛生局指出，持續針對警戒範圍動員執行緊急防治工作，截至今天已執行4014戶家戶孳生源清除暨噴藥防治，查獲52處陽性點，並吊掛百盞高效能捕蚊燈持續監測病媒蚊密度。

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高雄市長陳其邁並指示針對前鎮區警戒範圍，空地、空屋、防火巷、積水地下室、市場、公園綠地、學校、工地、不流通溝段等高風險場域全面執行孳生源檢查與預防性噴藥工作；並呼籲社區落實「巡倒清刷」，針對積水風險容器投放漂白水、粗鹽或起泡洗衣粉水，以杜絕病媒蚊孳生。

陳其邁提醒，感染登革熱可能出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，也可能伴隨肝功能及血小板或白血球數值異常，如民眾有相關症狀，應儘速就醫並主動告知醫師活動史。（編輯：郭諭儒）1110910