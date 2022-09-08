台灣設計展將登場 22只貨櫃裝載海洋首都邁向世界

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2022台灣設計展10月將在高雄登場，高雄市政府邀請22組不同領域的設計團隊齊聚一堂，以40呎貨櫃為載體，在蓬萊商港區8號碼頭擺陣成圓，展現源源不絕、豐沛的設計能量。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月8日

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（中央社記者曾以寧高雄8日電）台灣設計展將登場，高市府今天表示將邀22組具備社會影響力、引起大眾共鳴的設計團隊，以40呎貨櫃為載體，於蓬萊商港區8號碼頭擺陣成圓，組成最具話題性與指標性展覽。

2022台灣設計展在高雄，由高雄副市長史哲與台灣設計研究院長張基義共同擔任總策展人，並由資深策展人吳漢中及尹立擔任策展顧問，以「台灣設計設計台灣」為名，將昔日的經濟中島蓬萊商港區翻轉為「設計中島」，為活動主舞台。

高雄市政府文化局今天新聞稿指出，將邀請22組具備社會影響力、引起大眾共鳴的設計團隊，共同詮釋改變中的台灣設計，以22只貨櫃乘載22組台灣設計力，壯闊的擺陣成圓，展現源源不絕、豐沛的設計能量，將成為設計中島上最具話題性與指標性的展覽。

22組超強卡司參展團隊分別為One-Forty、侯林設計、美感細胞團隊、勤美璞真基金會 X 草字頭、永真急制Workshop、樸實創意X中間研究室、種籽設計、東海醫院、李政瀚、JUST IN XX 周裕穎、一隱照明設計 劉炳毅X朱文英、太研設計吳書原。

及小花計畫方序中 X 33號白日夢、柏成設計 JC Architecture 邱柏文、我在品牌 林國慶、小智研發MINIWIZ、陳秉良、鄒駿昇、簡訊設計、不二良、Bito、豪華朗機工，於9月30日至10月23日於蓬萊商港區8號碼頭展出。

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高雄市長陳其邁表示，以設計導入城市治理，已是近年來趨勢，希望台灣設計展體現透過設計力，影響公共事務、翻轉美感教育，為海港城市高雄注入創新能量。貨櫃是港口與世界交流的載體，以22只貨櫃裝載22組台灣設計力，在設計中島綻放能量，將展現海洋首都高雄邁向世界的氣魄。

高雄市政府文化局長王文翠表示，這次非常難得可以邀請22組不同領域的設計團隊齊聚一堂，涵蓋建築、平面、音樂、時尚、公益等各個面向，由每組團隊規畫一個貨櫃展場，讓大家看見設計在各個領域的樣貌。盼藉由設計師共同呈現台灣設計的過去、現在，以及未來，展現「台灣設計力、設計台灣力」。 （編輯：黃世雅）1110908