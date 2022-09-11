蘇花路廊湧北返車潮 連假車流量疫情以來最高

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中秋節連假最後一天，蘇花路廊北返車流湧現，每小時已逾1200輛，接續車潮可能會持續至下午或夜間，花蓮新城警分局員警在易壅塞路段疏導交通。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年9月11日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）中秋節連假最後一天，蘇花路廊北返車流上午湧現，每小時已逾1200輛，接續車潮可能會持續至下午或夜間。四工處交控中心指出，這次連假車流是疫情以來最高，3天近6萬輛。

公路總局四工處交通管理及控制中心主任陳國正接受中央社記者電訪表示，中秋連續假期蘇花路廊車流量比端午假期還高，3天車流量約近6萬輛，是這兩年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來車流量最高的。

陳國正說，這3天假期的車流高峰都和預估的時間點差不多，用路人只要多留意相關訊息，避開尖峰時段，駕駛人精神狀況良好，注意車輛狀況無拋錨，一般車速至少都能維持在30至40公里。

陳國正指出，雖然9月1日起開放大型重型機車行駛蘇花改路段，觀察此次連假，前2日天氣較好，有重機車隊行駛，但都行駛蘇花舊路，也會避開車流高峰期，對整體車流速影響不大。

四工處表示，今天上午10時起蘇花路廊已湧現大量北返車潮，依據過往連續假期疏運交通趨勢研判，預估北上車流量將逾1.8萬輛。

蘇花路廊沿線北上易形成車多壅塞路段包括崇德路段、仁水隧道、蘇花改中仁隧道北口至和平端、觀音谷風隧道、南澳市區、新澳隧道至蘇花改東澳端等。

呼籲用路人及早做好行程規劃避開壅塞路段及時段，並遵守行車秩序，切勿刻意放慢車速拉長車距，以維持整體路廊行車順暢。（編輯：陳仁華）1110911