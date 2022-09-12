頭城鎮通過振興條例 將發每名鎮民2000元消費津貼

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（中央社記者王朝鈺宜蘭12日電）「頭城鎮因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情振興經濟消費及生活扶助津貼自治條例」今天經代表會審議通過，代理鎮長蔡文益說，預計10月中旬起發放每人新台幣2000元振興消費津貼。

宜蘭縣頭城鎮代理鎮長蔡文益透過新聞稿表示，公所提出振興經濟消費津貼，主要希望提供頭城鎮基層民眾生活消費、照顧鎮民生活所需，一方面刺激民間消費振興經濟，同時苦民所苦，協助改善家庭生活。公所會在接獲代表會議案審查同意公文後，馬上陳報宜蘭縣政府核備，為加速發放，公所也馬上啟動規劃發放工作細目。

頭城鎮公所社會課表示，振興經濟津貼領取的對象，依照自治條例第6條規定，只要是在條例通過日（含當日）前出生，辦妥出生登記並設籍頭城鎮或初設戶籍登記於頭城鎮的新生兒，均可以領取。如果在公告發放日後死亡（含當日）者，得由繼承人指派一人代表領取。另，符合領取資格者於公告發放日前死亡（不含當日）則不予發放。

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公所指出，親自領取者應攜帶國民身分證至發放地點領取，委託家屬或他人領取時，應檢附委託書與委託人戶口名簿（戶籍謄本）及受託人的國民身分證。未成年由法定代理人領取時，代理人應檢附國民身分證及未成年的國民身分證或戶口名簿（戶籍謄本），至於發放日、發放截止日及作業規範由公所另外公告，逾期未領取，視同放棄，不予發放。

公所表示，此條例於5月送代表會審議，當時因代表意見不同先被否決，後經公所提起覆議案，經代表會無記名表決仍再遭封殺，一群鎮民組成小鎮民聯盟7月向代表會陳情，經代表會轉請公所再送提案。（編輯：李錫璋）1110912