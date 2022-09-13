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網紅Li Taiwan開箱台南 拉近匈牙利和台灣距離

2022/9/13 13:25
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（中央社記者張榮祥台南13日電）嫁到台灣的匈牙利網紅Li Taiwan，近年用匈牙利母語介紹台灣生活，更利用YouTube影片開箱台南，把台南在地生活傳遞給匈牙利粉絲，拉近台匈距離。

Li Taiwan利用YouTube影片開箱台南，她參觀台南市美術館、林百貨及大東夜市，且在南美館「亞洲的地獄與幽魂」特展了解台灣民俗和其他亞洲國家鬼神信仰；Li Taiwan更走訪全台首學孔廟及赤崁樓，對經荷蘭人統治後近400年間台南轉變感到驚奇。

當然，Li Taiwan也未錯過台南美食小吃，對豬油拌飯加入生蛋黃的古早味，印象深刻，同時嚐鮮台南必吃的芒果冰；但她最懷念的是台南夜市文化，試吃沙威瑪、煎餃、珍珠奶茶、糖葫蘆和地瓜球，尤其是大腸包小腸，讓她想起匈牙利的辣椒和香腸。

Li Taiwan開箱影片全使用匈牙利母語，勾起匈牙利人旅台回憶，粉絲說：「台灣其實一點都不遠」、「這個夜市我也有去過」。

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台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，匈牙利是歐盟境內台灣投資額第二高的對象，僅次於荷蘭，兩國貿易逐年成長，加上駐匈代表劉世忠發揮創意，以多元方式介紹台灣軟實力，台灣美食文化及觀光旅遊已在匈牙利發酵。

市長黃偉哲表示，近年來台灣和歐洲國家關係越來越好，來自法國、匈牙利、斯洛伐克與英國等11名重要貴賓才剛拜會台南市，歐洲和台南、台灣情誼已開始建立。（編輯：陳仁華）1110913

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