蘇煥智抗議未獲邀辯論 NCC：不介入電視台節目規劃

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台灣維新參選人蘇煥智（前中）近日抗議電視台只邀少數候選人參與辯論。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北14日電）台灣維新參選人蘇煥智最近抗議電視台邀請辯論只邀少數候選人參與，質疑NCC作為主管機關難辭其咎。NCC今天回應，電視節目製播為電視台自主營運範疇，除了法律另有規定外，NCC不會介入節目編排跟規劃。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體詢問台灣維新參選人蘇煥智日前抗議多家電視台僅邀請3人參與電視辯論，作為廣電媒體主管機關的NCC難辭其咎，NCC有何回應。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，電視節目製播屬於電視台的自主營運範疇，除了法律另外規定外，NCC不會介入節目編排跟規劃，電視台對於內容編排與規劃也會按照自家製播準則跟自律規範來進行。

翁柏宗表示，如果進入競選活動期間，依照公職人員選舉罷免法第49條規定，NCC會跟中選會橫向聯繫溝通，同時提醒廣電業者注意法遵事項。

此外，無黨籍台北市長參選人黃珊珊最近提出「虛擬競選總部」未來將發展成為「智慧政府元宇宙」，開放作為市民針對市政議題提案討論的平台，在推動過程中會注入新的概念，例如「自願式實名制」有助確保公民參政平台的品質。媒體詢問NCC對此看法。

翁柏宗指出，對於平台實名制政策做法並不清楚，無法評論。不過，韓國先前曾提出網路實名制，但是前幾年韓國也裁定網路實名制違憲，台灣言論自由得來不易，NCC在政策推行、法案研議時會把言論自由放在第一位，網路實名制是否限制言論流通，需要社會廣泛討論，數位中介服務法草案目前已經回到原點，NCC也把言論自由放在第一位。（編輯：潘羿菁）1110914