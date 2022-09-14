台大校長候選人座談 候選人表態捍衛學術自由

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北14日電）台大正進行校長遴選，學生組織今天晚間邀請6名候選人座談。學生問及中國對學術自由的威脅，各候選人都表態會捍衛大學自治和學術自由，甚至願和破壞這些價值者「戰到最後一兵一卒」。

台大學生會、研究生協會今天晚間舉辦「候選人座談會」，邀請6名候選人座談。現場提問階段，有人質疑候選人楊志新（台大醫院癌醫中心分院院長）曾公開說校園不該談論政治；也提到郭大維（前代理校長）在香港任教時，未對「反送中」議題發聲；同時質疑葉丙成（電機系教授）曾與中國有往來。他並好奇中國若發動戰爭，各候選人該怎麼為自由、民主等價值發聲。

對此，楊志新解釋，他的意思是政治、性別、種族等，都不應變成校園內的問題，可以討論但應互相尊重。無論黨派立場、性別認同，都不該成為攻擊標的。

楊志新表示，大學注重真理，政治的主張容易偏離真理，因而政治不應進入校園。他也說，如果有一天中共真的進攻台灣，因中共不注重真理、和平和個人自由，「沒什麼好討論，我們會戰到最後一兵一卒。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

郭大維表示，大學自治和學術自由早已存在每一個台大師生的DNA中，教師要做什麼研究議題，都不該受到任何干預。現在警察要進入校園，都必須得到校長同意，就是為了保障台大的學術自由，也一直是歷任校長的堅持。

葉丙成則認為，很多學術交流都會遇到中國人，說他與中國往來並不公平，他並強調自己從來沒有附和過中國的政治立場，更曾在「反送中」最嚴重的時候，堅持到香港與學生演講，以行動表達支持。如果當上校長，他一定會把「自由」作為台大主打的品牌。（編輯：陳政偉）1110914