Taiwan Plus 2022台灣吉日東京登場 高市向日客招手

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）台日首場實體觀光文化交流活動「Taiwan Plus 2022台灣吉日」將於17、18日在東京上野登場，高市觀光局也準備觀光行銷影片及旅遊資訊赴日參展，盼國境開放後日客遊台首選高雄。

由中華文化總會邀請全台逾50個特色攤位的台日首場實體觀光、文化藝術交流活動「Taiwan Plus 2022台灣吉日」，將於9月17、18日在東京上野登場，高雄市觀光局也將參展。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，這次除準備新的觀光行銷影片「高雄大好き」分享給日本民眾，也將提供最新的高雄觀光吃喝玩樂旅遊資訊，展場並透過趣味小遊戲、特色贈品與民眾互動，希望讓大家看到高雄這3年來的新觀光意象。

觀光局指出，這次參展將在日本時間9月16日舉辦展前日本記者會，17、18日上午11時至下午6時，於東京上野恩賜公園舉行實體展覽；希望日後國境開放，日客旅遊台灣可以首選高雄，體驗高雄獨特人情味及熱情。

觀光行銷影片「高雄大好き」由市府2名發言人周璟瑜及張硯卿協助拍攝，將在日本展場首播，從東高雄山城、市區街景到美麗港灣等一覽無遺。

市長陳其邁表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，日本就是到高雄旅遊很重要的遊客市場，後疫情時代，高雄市會更加重視國外市場的聯繫與推廣，特別是日本、韓國、香港及東南亞各國，都是要努力爭取的客源。

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周璟瑜說，影片拍攝印象最深的是在六龜與茶農體驗採山茶，發現山茶與茶樹完全不同，茶香入口帶有蜂蜜甘甜，尾韻清香宜人；張硯卿說，藉由拍攝走訪高雄很多美麗又有特色的景點，希望透過影片，讓大家更認識蛻變中的高雄。

觀光局指出，高雄持續推動山海河港觀光，並加強景區相關軟硬體建設，如南橫重新開放，帶動高雄後花園東九區發展；還有茂林、那瑪夏、桃源3區的原民文化及瑰麗山景，市區建設也不停歇，如亞灣區、綠園道等，觀光資源豐富。（編輯：陳仁華）1110915

影片來源：高雄市政府 Kaohsiung City Government