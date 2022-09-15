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弘道老人福利基金會15日宣布「2023不老騎士為愛千里」公益旅行報名起跑，今年改以年輕YouTuber為號召，分享不老騎士帶給他們的感動，而藝人盧廣仲也連續第3次擔任公益大使，並錄製影片相挺，號召阿公阿嬤一起去環島。（弘道老人福利基金會提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月15日

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）弘道老人福利基金會「2023不老騎士為愛千里」公益旅行報名今天起跑，預定招募30名不老騎士，外加2名公益名額，滿65歲有普通重機駕照者都可報名，10月31日截止。

弘道老人福利基金會今天舉辦招募記者會，有別於以往邀請不老騎士們現身說法，今年改以年輕YouTuber為號召，分享不老騎士帶給他們的感動，而藝人盧廣仲也連續第3次擔任不老騎士公益大使，並錄製影片現「聲」相挺，號召阿公阿嬤一起去環島。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，今年恰巧是「不老騎士歐兜邁環台日記」紀錄片上映10週年，當年的影片感動無數人，不但以3000萬元的票房創下國內紀錄片影史第3高紀錄，更啟動全國不老騎士熱血風潮，讓大家看見影像的巨大力量。

李若綺指出，如今10年過去，現在透過具有高網路聲量的YouTuber加入，持續透過影像，將不老騎士熱血追夢、溫暖送愛的精神傳散出去，相信能捲動更多正向能量，讓更多長輩勇於追夢、樂於助人，也讓更多晚輩願意鼓勵、陪伴與親近長輩。

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不老騎士從2019年轉型為「不老騎士為愛千里」後，除了2020年因調整辦理時程而暫停外，弘道基金會表示，已透過3次環島，共幫助77名不老騎士完成公益環島之旅。

弘道基金會指出，「2023不老騎士為愛千里」持續結合公益募款行動，即日起到10月31日受理報名，預定招募30名不老騎士，外加2名公益名額，只要65歲以上長輩，具有普通重型機車駕照者，且願意在錄取後響應「捐款5萬元支持獨居弱勢長輩餐食計畫」者即可報名，報名後，仍須透過面試確認最後錄取名單。（編輯：陳仁華）1110915