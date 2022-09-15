公總公路監理資訊系統 獲資通訊界奧斯卡

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（中央社記者余曉涵台北15日電）交通部公路總局今天表示，以「第3代公路監理資訊系統」取得有資通訊界奧斯卡之稱的全球資通訊科技卓越獎首獎。

全球資通訊科技卓越獎 （WITSA 2022 ICT Excellence Award），向來有「資通訊界的奧斯卡獎」美稱。

公路總局發布新聞稿表示，今年來自全球各國提案中，公路總局以「第3代公路監理資訊系統」取得傑出公眾合作獎（Public/Private Partnership Award）首獎，並在今年9月13日至15日馬來西亞主辦的世界資訊科技大會（WCIT）中由公路總局主任王東琪代表受獎，彰顯國際社會肯定台灣在智慧交通監理領域的前瞻及貢獻。

公路總局說，世界資訊科技暨服務業聯盟（WITSA）為聯合國轄下非政府組織之一，為全球最大的資訊科技服務產業組織，會員來自全球5大洲超過80個國家的資通訊產業團體，其所舉辦的世界資訊科技大會，被譽為資通訊界奧林匹克大會，而大會中所頒發的全球資通訊科技卓越獎，是每年公私部門獲取國際認可的兵家之地。

公路總局表示，「第3代公路監理資訊系統」是政府與國內先進ICT業者合作典範，由公路總局訂定交通監理發展軸線，並與中華電信資訊技術分公司及相關協力團隊長年合作，完善數位治理需求，而近兩年來因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）造成的衝擊，提供了更良好的資訊基礎建設以支應更多的無接觸式服務樣態，並強化其資訊安全防護架構。

在後疫情的產業紓困方案，公路總局說，第3代公路監理資訊系統也從中提供了包含遊覽車業營運費用補貼、防疫專車補助、防疫物資補貼、車駕訓練機構補貼等各式紓困方案，透過線上化的申請流程及結合系統審核機制，加速各紓困補貼的進程並確保過程正確及有效性。

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在110年6月至7月2個月內，總計發放超過新台幣32億元紓困費用，超過10萬名駕駛人受惠。此外，透過資料及服務API的串接，監理資料更多元的應用在警政、環保等面向，精進公路監理運輸服務深度及廣度。

公路總局說，在資通訊技術快速發展的時代，公路監理資訊系統將持續進化，包含提供更好的使用者體驗或是應用數據分析深化交通監理應用潛力等，朝向「人本交通」目標邁進。（編輯：管中維）1110915