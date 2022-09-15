臭氧加境外污染 西半部16測站空氣品質亮紅燈

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（中央社記者張雄風台北15日電）環保署今天表示，受到偏西風挾帶境外污染物及臭氧濃度較高影響，今天下午新北、彰化以南共16測站空氣品質亮紅燈；明天轉偏北風，西半部空氣品質多為橘色提醒等級。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天截至下午4時，包含新北，彰化以南至高雄、屏東琉球共16測站空氣品質達紅色警示等級，西半部及澎湖共46測站達橘色提醒等級；主要污染物為臭氧8小時濃度偏高。

環保署表示，今天環境風場為偏西風，西風挾帶境外污染移入影響西半部及離島，且午後受光化作用影響，臭氧濃度較高。

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環保署預估，明天至17日環境風場轉為偏北風，北風仍可能挾帶境外污染南下影響台灣，空氣品質多為橘色提醒；18日至19日傍晚環境風場為西南風，迎風面擴散條件佳，空氣品質稍好轉；19日晚間至20日環境風場轉為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中部以南空品區位於下風處，污染物易累積。

空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護。（編輯：陳政偉）1110915