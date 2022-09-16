蘭陽媽祖文化節海陸遶境 金媽祖率百船鳴笛出航

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣16日電）「2022蘭陽媽祖文化節」今天在蘇澳鎮南天宮金媽祖領航下，近百艘漁船組成海上遶境隊伍，從南方澳漁港鳴笛起駕出發，之後從頭城烏石港上岸後，展開為期3天陸上遶境。

「蘭陽媽祖文化節」是宜蘭縣年度宗教盛事，今天清晨6時在南天宮舉辦海陸科儀祭典後，宜蘭縣長林姿妙與南天宮主委陳正信帶領信徒向金媽祖神像獻香祈福，祈求風調雨順、縣境平安，之後再恭送金媽祖上總指揮船，率領近百艘漁船組成的海上遶境隊伍從南方澳漁港鳴笛起駕出發，海巡署新竹艦等船艦特別在港口噴水祈福並全程伴隨護航，場面壯觀。

縣府發布新聞稿表示，海上祈福繞境船隊經遶行龜山島海域後，近11時與來自頭城地區船隊在海上會合接駕，船隊護送金媽祖至烏石港登陸，金媽祖等眾神與信徒們接續於下午以省道台9線為主軸一路往南，展開3天的陸巡遶境，沿途進行宮廟參拜與信眾換香，今天晚間神尊預計駐駕礁溪鄉四城澤蘭宮，明天晚上駐駕羅東鎮聖安宮，18日回鑾南方澳南天宮，並舉辦眾神祈福晚會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

縣府指出，這次遶境完整深入縣內10個鄉鎮市，同時也邀請外縣市宮廟與媽祖共同參與，透過眾神遶境蘭陽，不僅庇佑蘭陽平安，更保佑國家風調雨順，國泰民安。此外，往年深受喜愛的平安符，也將遶境期間於19處據點供民眾索取保平安。相關訊息可關注「2022蘭媽祖文化節」臉書粉絲團查詢。

林姿妙表示，今年遶境活動以「海陸巡安、庇佑蘭陽」為主軸，希望在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩下，除藉由媽祖出巡保平安，也能促進縣內宗教觀光及產業商機，歡迎民眾這3天來宜蘭「迎媽祖、保平安」。（編輯：方沛清）1110916

「2022蘭陽媽祖文化節」16日在蘇澳鎮南天宮金媽祖領航下，近百艘漁船組成海上遶境隊伍，從南方澳漁港鳴笛起駕出發，海巡署新竹艦等特別在港口噴水祈福並全程伴隨護航，場面壯觀。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年9月16日