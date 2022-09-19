午後山區東部南部雷陣雨 地震土石鬆動避免前往山區
2022/9/19 07:52（9/19 08:03 更新）
圖為18日台東地震後，花蓮赤科山產業道路10.5K發生山崩，雙向道路阻斷。（赤科山社區發展協會提供）
（中央社台北19日電）中央氣象局表示，今天各地大多為多雲到晴，清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨，午後則是在南部、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，由於近日地震頻繁，山區土石較為鬆動，非必要請避免前往山區活動。
清晨各地低溫約攝氏23到25度，白天高溫普遍可以來到31至34度，其中在台東及南投有局部36度左右高溫發生的機率，白天微熱，早晚稍涼，西半部日夜溫差稍大，早出晚歸要留意氣溫變化。
第14號中度颱風南瑪都未來兩天仍持續影響日本的天氣，對台灣無直接影響，但受其間接影響，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，浪高可達2至3米，海邊活動請特別注意自身安全。
根據環保署空氣品質預報資訊：今天白天環境風場為西南風，受境外臭氧持續移入影響且午後受光化作用，臭氧濃度較高；傍晚起環境風場轉為東北風，東北風再次挾帶境外臭氧影響西半部地區，空氣品質為橘色提醒至紅色警示等級。
花東空品區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及金門、澎湖為「橘色提醒」等級，中部以南零星地區可能達紅色警示等級；北部空品區及馬祖為「紅色警示」等級。（編輯：陳仁華）1110919
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
北部20日起偏涼轉濕 熱帶系統發展待觀察