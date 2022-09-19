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東部地震電視報導建物倒塌 NCC要求加註避免引恐慌

2022/9/19 17:50（9/19 18:08 更新）
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花蓮玉里一家7-11便利超商的樓房倒塌。（玉里警提供）
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（中央社記者蘇思云台北19日電）近期東部地震頻傳，媒體報導使用建築物、橋樑倒塌畫面，NCC表示，已通知衛星公會等轉知媒體啟動自律機制，不宜一再重播建築物倒塌畫面，或應加註「稍早畫面」或「資料畫面」，避免民眾恐慌。

中央災害應變中心今天下午針對0918池上地震召開第3次工作會報，水電維生組的經濟部、國家通訊傳播委員會（NCC）進行說明。連日來地震已造成地表土石鬆動，未來仍有可能發生地震，恐易導致山崩落石等災害風險，先前指示針對各新聞台引用已發的舊有畫面，協調各新聞媒體妥善處置，以避免造成民眾恐慌。

有關新聞頻道一再重播建築物倒塌畫面一事，NCC已在今天早上8時30分、9時30分通知，請衛星公會及無線電視學會轉知會員啟動自律機制，不宜一再重播建築物倒塌畫面，或應加註「稍早畫面」或「資料畫面」，以避免民眾恐慌。衛星公會與也表示，將在新聞畫面配合加註文字。

在通訊部份，市話曾停話96戶，目前停話剩下花蓮縣玉里鎮的46戶，預計21日下午4時前修復；通訊基地台曾故障21處，已修復8處，剩餘13處預計在22日上午11時35分前陸續修復。

NCC官員告訴中央社記者，主要用意是提醒業者而已，也不是特別發函，相關做法過去行之有年，業者也都清楚，只是希望業者畫面上加註文字，避免民眾誤解或恐慌。（編輯：潘羿菁）1110919

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