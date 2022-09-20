桃園以北21日濕涼 熱帶系統週末接近防較大雨勢

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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象局今天表示，明天水氣增加，桃園以北及東半部有局部短暫陣雨，北部氣溫稍降，中南部仍多雲到晴，午後有雷陣雨；23至25日可能有熱帶系統接近台灣，大台北山區、東半部有較大雨勢。

中央氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天因東北風影響，加上水氣稍多，桃園以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫陣雨，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨。

曾昭誠說，22日水氣稍減，各地為多雲到晴，但東北風迎風面的大台北山區、東半部仍有短暫雨，中南部則是午後雷陣雨。

曾昭誠提到，目前需要留意的是在台灣東方海面的低壓帶，預估23至25日會有熱帶系統逐漸向台灣靠近，加上東北風增強，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

其中，23日晚起至24日基隆北海岸、大台北山區、東北部地區有局部較大雨勢發生。

26、27日仍是東北風影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，曾昭誠表示，明天至22日清晨，北部，東北部，低溫約攝氏21至23度，高溫約26至28度；中南部、花東地區溫度變化不大，高溫約30至32度，低溫約24至26度；23日起溫度雖略有回升，但因為降雨，北部地區可能感覺變化不大。

曾昭誠說，由於台灣東方的低壓帶中熱帶系統仍在組織，目前各國預測還有很大的分歧，強度會增強為熱帶性低氣壓或是颱風也仍有變數；就過去一段時間的看法，較多是由台灣南方巴士海峽通過，23至25日會是最接近台灣的時間。

曾昭誠提到，現在一直到9月底，在菲律賓東方海面仍然有利熱帶系統發展，氣象局會持續觀察。（編輯：陳政偉）1110920