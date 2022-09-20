想去遊樂園要快 3折優惠估只到10月上旬

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（中央社記者余曉涵台北20日電）根據交通部觀光局最新統計，觀光遊樂園的3折優惠截至昨天為止，已經有131萬8022人次使用，經費已用新台幣3億多元，預估10月上旬經費就會用罄。

悠遊國旅從7月15日開跑，每人每房每晚折抵800元，若符合條件者最高可補助1300元，包含團體旅遊、自由行及遊樂園3折優惠等，總經費約55億元。

觀光局統計，截至19日團體旅遊有2477家旅行社辦理3萬1725團，參團人數56萬4770人，金額為8億9621萬元，這部分經費可望使用到12月中。

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觀光遊樂業入園優惠方面，根據統計，截至19日止，有131萬8022人次使用入園優惠，申請業者19家，申請金額3億1854萬7385元，預估10月上旬經費就會用罄，要使用遊樂園補助的旅客要儘快使用。

自由行旅客部分，觀光局說，自由行補助在8日結束，總計有9850家業者通過報名，已使用補助房間數約179萬房，已使用補助金額約23億元，其中使用補助情形最熱烈前5名縣市依序為宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台中市、高雄市。（編輯：管中維）1110920