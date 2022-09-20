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台東強震 台水提供震災戶8項用水減免措施

2022/9/20 19:22
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（中央社記者曾智怡台北20日電）台東地區發生規模6.8地震，全台各地陸續傳出災情，台水公司提供震災用戶8項用水減免措施，包含房屋毀損受災戶已使用的當期水費免計收、受災戶停水期間免收基本費等，盼降低震災戶用水負擔。

台水透過新聞稿說明，用水減免措施包含「房屋毀損之受災戶，已使用之當期水費免予計收」、「受災戶已發行之水費，暫緩執行催繳及停水作業」、「受災戶當期水費免計遲延繳付費用」、「受災戶停水期間免收基本費」、「受災戶申請復水，免收復水費」。

其餘包括「災區用戶下期如有內線漏水突增情形，提供地下漏水減免水費」、「災區依營業章程按停水日數扣減基本費及用水費」、「受災戶水表遺失或埋沒者，用戶免賠表」，總計8項減免措施，希望降低震災戶用水負擔，積極協助民眾災後復原。

台水表示，為避免地震後發生漏水未察覺，台水官網提供「定期檢查用水設備 輕鬆預防漏水」（https://www.water.gov.tw/checkleak/taiwanwater-1.html），建議用戶檢查家中用水設備，並觀察家中水表在未用水狀態下，水表指針是否仍持續轉動，如有持續轉動現象，應洽合格水電商查修找尋家中漏水點，避免水費突增及水資源的浪費。（編輯：林淑媛）1110920

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