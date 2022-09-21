秋季限定 旅遊業盤點推介台灣3大賞楓勝地

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（中央社記者余曉涵台北21日電）秋天的旅遊盛事之一就是賞楓，旅遊業者也盤點介紹台灣3大賞楓勝地福壽山、太平山及阿里山，要讓旅客規劃一趟賞楓之旅。

時序邁入秋季，不少旅客出門旅遊將以賞楓為重點，雄獅旅遊今天發布新聞稿介紹台灣3大賞楓勝地，並推出保證入住的「追楓行程」，要帶旅客上山賞楓。

雄獅旅遊說，海拔約為2200公尺的福壽山及武陵農場，為台灣最高賞楓勝地，福壽山「松廬」所種植的掌葉楓，葉片小巧顏色豐富，初秋時黃、綠、紅交織襯出絕美楓景，另外「鴛鴦湖賞楓步道」的滿山楓葉搭上日式造景襯托，更為園內必訪景點。

而武陵農場則為台灣最早楓紅的地點，除了楓葉外還有全台唯一高山萬壽菊花海，每至賞楓季總一房難求。

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雄獅旅遊指出，約1.2萬公頃的「太平山國家森林遊樂區」，不只能於夏末秋初時一見火紅的「紫葉槭」外，還有秋季限定「山毛櫸」，整片金黃山頭總是吸引全台遊客朝聖，太平山也規劃有多條各具特色的步道、溫泉、高山湖泊等豐富自然景觀。

另一個賞楓勝地則是阿里山國家森林遊樂區，雄獅旅遊說，阿里山賞楓最佳時機，自每年11月起至隔年元旦，主要以楓樹與紅榨楓為主，另外阿里山公路沿線的青楓及三角楓也吸引許多旅客駐足。（編輯：陳政偉）1110921