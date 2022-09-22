天熱B蕉增多價跌 收入型保險792件經濟獲保障

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）入秋高屏氣溫仍高，B蕉量增，農糧署推動收購去化拉升價位。農金局今天表示，今年香蕉收入型保險投保件數792件，結算後低於保障額可獲理賠，呼籲蕉農投保以因應氣候變化。

氣候變遷下，每年天氣變化大，今年入秋不耐放、易黃B蕉增加，根據行政院農業委員會農糧署掌握的資訊，B蕉的產地價一度跌到每公斤新台幣3到6元，與成本價6、7元相當或更低。

針對上述情況發生，農民收入有可能因此減少。農委會農金局副局長周妙芳接受中央社記者電話訪問時說，香蕉收入型保險已推動第3年，今年的投保件數有792件、投保面積662公頃，因為保期從1到12月，結束後統計彙整，最快明年4、5月理賠給收入低於保障額者。

農金局統計，以上792件，以主產地屏東187件、高雄129件、雲林119件為大宗。

她指出，109年首度開賣香蕉收入型保險時，投保件數246件、投保面積140公頃，結算後理賠167件，依據理賠金額698萬元計算，理賠率達233%；今年投保件數、面積都有增加，呼籲蕉農投保，以因應氣候變遷下收入獲得保障。

她也說，110年投保件數479件、投保面積409公頃，也比109年增加，理賠120件，依據理賠金額228萬元計算，理賠率68%，當年狀況比較穩定。

關於收入保障額度，周妙芳說，每個產地的產量、價格等因素不同，主產地屏東、高雄、雲林都是保障每公頃收入60萬元，嘉義、台南則都是50萬元。

保費方面，她說，農委會補助保費50%之外，各縣市政府補助比率不同，若以每公頃粗算幾個主產地，雲林每公頃農民投保自費2600元、高雄5200元、屏東6100元，小農持有1分地的話，則僅須繳數百元。（編輯：管中維）1110922