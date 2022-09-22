入秋仍熱B等級香蕉產量增 推動收購500公噸促產地價回升

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）農糧署今天表示，香蕉今年栽種面積沒增加，但因入秋後高屏主產區氣溫仍高，不耐放易黃的B蕉增多，B蕉產地價跌到比成本價低，已推動收購500公噸做飼料，目前拉回到成本價。

行政院農業委員會農糧署副署長姚志旺接受中央社記者電話訪問時做上述表示。他並說，香蕉整體沒有崩盤，是B蕉產地價滑落。

姚志旺說，今年全台秋冬蕉栽種面積7330公頃，沒有增加，還比去年少1%，數量相當，但是9月以來，因為主產地高屏天氣仍熱，香蕉依舊長得快，於是不耐放、易黃的B蕉增加。

其次，他說，今年文旦採收的節氣白露與中秋節只差3天，產銷壓力大，之前強化推動文旦產銷，買香蕉的人有可能略減，綜上所述，B蕉價格下跌。

他進一步說明，前陣子B蕉產地價出現每公斤新台幣3到6元，與成本價約6、7元相當或更低，農委會本週19到24日啟動推動收購500公噸做飼料處理的措施中，由屏東里港、萬丹、南州及內埔等4個青果合作社協助進行，減少B蕉上市量，以拉升B蕉的產地價。

關於目前執行情況，姚志旺說，現在B蕉產地價每公斤7元，已達成本價，本週作業結束會統計收購量，預計會超出500公噸，希望B蕉的價格能再往上拉升。

相對於B蕉，姚志旺說，消費地可見的香蕉，以較耐放的A蕉為主，產地價每公斤一直在10到12元，都高於成本價6、7元，沒受天氣因素影響；基於B蕉增加與今年高屏入秋天氣仍熱有關，將加強輔導農民，開花時就要捨得整理，這樣長出來的品質會比較好，價格才不會跌低。

台灣香蕉品質分級南部產區分為A、B兩級，中部則分成A、B、C等3級。（編輯：管中維）1110922