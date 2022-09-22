全台最高關原加油站喝得到單品咖啡 促銷送肉粽

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（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）全台最高、位於中橫公路沿線的台灣中油關原加油站，為往來旅人加油，也提供肉粽等暖胃熱食，昨天開賣自有品牌CUP&GO來速咖啡，在高山喝得到單品豆，今、明兩天買2杯送肉粽促銷。

中油關原加油站自1987年營業，位於花蓮縣秀林鄉中橫公路上，海拔達2374公尺，是全台最高加油站，因位處山區，附近無商店，因此開賣肉粽，平均一個月可以賣出數千顆，受到民眾喜愛。

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台灣中油公司東區營業處表示，來速咖啡精選來自南美洲瓜地馬拉費拉莊園的阿拉比卡咖啡豆，具獨特風味及滑順柔和口感，由於地處海拔2000多公尺高山，克服交通險阻尋覓山區潔淨水源改良以符合沖煮咖啡標準，今年7月28日試賣後，顧客反應熱烈。昨天正式開賣，至23日為止凡購買中杯美式咖啡2杯即贈送肉粽一顆。

台灣中油公司指出，自2018年5月於台北市福林站開賣自創咖啡品牌CUP&GO來速咖啡，至今全台有101座加油站加入銷售行列。其中東區營業處設置有20站點，花蓮地區太魯閣、南埔等6站，宜蘭地區大同、礁溪等9站，台東地區馬蘭、初鹿等5站均有販售CUP&GO來速咖啡，後續仍將繼續增設，服務民眾。（編輯：張芷瑄）1110922