東吳大學、驊訊電子合作 戴VR設備上元宇宙課

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東吳大學和驊訊電子合作，開設全校性的選修課程「元宇宙設備入門技巧與應用」。圖為驊訊電子董事長鄭期成（後）授課，示範設備使用方式。（東吳大學提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年9月22日

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（中央社記者陳至中台北22日電）東吳大學和驊訊電子合作，開設全校性的選修課程「元宇宙設備入門技巧與應用」，師生都使用VR（虛擬實境）設備上課，號稱是「元宇宙第一班」。

東吳大學今天發出新聞稿，通識教育中心16日起推出創新課程，由驊訊電子贊助Meta Quest2頭戴式VR設備，董事長鄭期成擔任授課教師，讓師生一起在課堂中，徜徉未來無國界的元宇宙世界。

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這門通識課是讓學生了解元宇宙設備的基本概念與應用商業價值，鄭期成指出，元宇宙是透過創造虛擬身分，讓使用者拋去形骸的限制，連動網路世界，達到遊戲、教學等方面的應用。

通識課程還預計連結人文與科技，邀請儒道中心創辦人李克明舉行元宇宙會議（Workrooms），拓展學生多元視野。東吳大學指出，網際網路時代影響的人事物無遠弗屆，希望透過通識課程培養學生，並讓東吳大學成為元宇宙潮流的先行者。（編輯：張芷瑄）1110922