花蓮強震停水逾4千戶 台水搶修晚間可望復水

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台東日前強震震壞許多自來水管線，花蓮縣玉里、富里地區停水用戶達4207戶，經台水公司調派投入10多組工班及逾百人力，24小時輪班持續搶修，預計22日晚間將能全面恢復供水。（自來水公司第九區管理處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年9月22日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）918大地震，震壞許多自來水管線，花蓮縣玉里、富里地區停水用戶達4207戶，經台水公司調派修漏工班、逾百人力，24小時輪班持續搶修，預計今晚全面恢復供水。

自來水公司第九區管理處今天表示，18日起至今查出供水管線破管高達200多處，歷經5天搶修，全台支援水車15台、支援修漏廠商12組人力，動員142人全力投入復水工作。

搶修過程中為了將用戶不便減至最低，除設置36處臨時取水站、啟動缺水地區巡迴送水，還到醫療院所提供灌水服務，雖然民眾於缺水期間相當不便，但仍給予打氣肯定，讓搶修順利進行。

台水九區處提醒，復水期間，管網尚屬脆弱，且主震後仍有餘震，可能造成內、外線脫接致零星用戶無水，民眾若有看到地面漏水現象，請主動通報1910；若地面標示「水」字體為已經檢測，可不需通報。

民眾也可透過自來水公司供水資訊平台，由村里長及民代群組通報，請用戶共體時艱、節約用水。另外，地震期間水費減免等措施可上官網查詢。（編輯：唐聲揚）1110922