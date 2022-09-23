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王必勝：本土增約3.9萬例連4降 幅度小仍要觀察

2022/9/23 11:32（9/23 11:41 更新）
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指揮中心指揮官王必勝說，23日國內新增本土病例約3.9萬，連續4天下降但幅度小，仍要觀察是否反彈。圖為高雄五甲公園內22日午後運動民眾皆戴好口罩。（中央社檔案照片）
指揮中心指揮官王必勝說，23日國內新增本土病例約3.9萬，連續4天下降但幅度小，仍要觀察是否反彈。圖為高雄五甲公園內22日午後運動民眾皆戴好口罩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）行政院昨天宣布邊境分階段解封，入境免居隔（0+7）新制最快10月13日上路。指揮中心指揮官王必勝說，今天國內新增本土病例約3.9萬，連續4天下降但幅度小，仍要觀察是否反彈。

台灣逐步走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共存，行政院長蘇貞昌昨天宣布邊境分階段解封。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天上午接受媒體聯訪表示，一開始會暫時試行入境總量管制，但若真的很踴躍，後面就會開放，不會產生外籍旅客排擠國人返台問題。

王必勝表示，預計觀察到29日就會確定，例如今天本土新增約3.9萬，連續4天比上週下降當然是好事，但看來下降幅度又比較小，會不會反覆也是觀察重點。

民眾擔心入境免居隔0+7新制可能讓疫情升溫。王必勝指出，這就是為何要一直觀察疫情的重要原因，當初邊境管制是擔心新的變種病毒，現在看來沒有新的變種病毒，且入境確診人數大概占每天確診量的1%以下，即使開放，對疫情影響應該不是太大。

根據指揮中心規劃，第一階段：維持3天居家檢疫+4天自主防疫，檢疫處所調整為1人1室，並取消PCR檢測，改以發放4劑快篩，從9月29日開始實施。

第二階段：經過一週觀察期後，將以0+7為目標，也就是入境後，7天自主防疫，免隔離的措施，最快10月13日實施。穩健開放邊境的同時，政府也會做好各項周全的準備。（編輯：管中維）1110923

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