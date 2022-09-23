嘉市復國幼兒園獲教育部金質獎 雲嘉南區唯一

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嘉義市復國幼兒園教學團隊以「老嘉的舊時光、我們的新鮮事」方案，榮獲111年度教育部教學卓越獎幼兒園組金質獎，23日開心受獎，園方表示，盼透過對老房子的尋根探索，讓孩子體驗古蹟、歷史、文物與家鄉味。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年9月23日

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（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）嘉義市復國幼兒園的教學團隊以「老嘉的舊時光、我們的新鮮事」方案，榮獲111年度教育部教學卓越獎幼兒園組金質獎，今天在中正大學接受頒獎，為雲嘉南地區唯一獲獎學校。

嘉義市教育處發布新聞稿指出，嘉義市繼博愛國小附幼於110年獲教學卓越幼兒園組銀質獎後，復國幼兒園今年榮獲教育部教學卓越獎幼兒園組的金質獎，下午在國立中正大學頒獎典禮上，獲得教育界的「奧斯卡」獎座。

教育處表示，復國幼兒園的「心動力團隊」，以孩子的視角看世界，從孩子在校園中發現的老房子，成為孩子築夢的開始，師長帶著孩子走出校園深入社區，關懷在地文化，喚起社區民眾對超過一甲子老房子的關注，這次獲獎實至名歸。

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復國幼兒園園長陳玉如指出，這項方案以「老嘉的舊時光、我們的新鮮事」命名，主要起緣於孩子想要改變老房子的初衷，老師除了支持孩子，更用專業的態度及知識引導孩子，重視孩子自主探索的能力。

陳玉如表示，這項方案由老師帶領著孩子一步步尋找、探索、再造家園，串起大家與舊時光的情感連結；而透過對老房子的尋根探索，讓孩子體驗古蹟、歷史、文物與家鄉味。（編輯：黃世雅）1110923