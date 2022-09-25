高雄輕軌美術館至愛河之心站勘查測試 林欽榮：拚10月通車

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄輕軌第二階段C20台鐵美術館站至C24愛河之心站今天由交通部辦理履勘，高雄市副市長林欽榮表示，此次履勘路段目標10月通車試營運。

交通部邀集國內專家學者，分成土建、機電及營運共3組計9名委員組成履勘小組，今天南下高雄對輕軌第二階段C20台鐵美術館站至C24愛河之心站路段進行履勘，履勘內容包括檢核營運相關文件、現地逐站勘查檢核及模擬出題等。

經一天勘查測試，履勘小組共提出6項「營運前須改善事項」、10項「一般注意改善事項」，及12項「後續建議改善事項」。

高雄市副市長林欽榮表示，此次履勘路段目標10月通車試營運，美術館路的中華藝校前方人行天橋也將配合輕軌通車同步完工，提供藝校師生穿越南北校區的安全通道。

高雄市交通局長張淑娟說，營運通車後，高雄市環狀輕軌營運路線將達17.1公里，服務範圍由現行26站增為31站，還可串連捷運凹子底站等轉乘捷運紅線，帶給市民更便捷的運輸服務。（編輯：黃世雅）1110925