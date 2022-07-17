高雄輕軌路線與公車重疊 交通局：已逐步調整

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高雄輕軌10月將通車至C24愛河之心站，但輕軌部分與公車路線重疊，有臉書社團籲公車路網重整。市府交通局表示，已逐步完成市區公車路網盤整。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月17日

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高雄輕軌10月將通車至C24愛河之心站，但輕軌部分與公車路線重疊，有臉書社團籲公車路網重整。市府交通局表示，已逐步完成市區公車路網盤整，9月也將進行幹線公車路線加密服務。

臉書（Facebook）社團「高雄好過日」發文指出，和輕軌高度重疊的公車路線，有檢討必要；輕軌10月將通車到C24站，明年則全線通車，應是啟動調整計畫的時刻。

「高雄好過日」建議，與輕軌重疊的公車路線運能，可移往與輕軌垂直交會或交叉轉乘的其他路線，透過加密班次，串聯其他軌道路網。

對此，交通局今天發布新聞稿回應表示，已分階段逐步完成市區公車路網盤整，周邊公車路線將透過大數據分析公車、周邊環境變化，及搭配轉乘優惠等方案，將捷運、輕軌、公車路線互相串連。

交通局表示，以168幹線為例，因與0南北公車於大順路段路線重疊，且多數乘客旅次可互為替代，將予以整併、增加班次，調整後路線起迄點為金獅湖站至捷運鹽埕埔站；另部分大順路段重疊部分，將待明年輕軌全線通車同步調整。

交通局指出，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，進行運力檢討，將節省的公車資源轉移到部分幹線公車路線，9月將進行幹線公車路線加密服務。

交通局表示，後續還將逐步啟動車身、候車亭、路線圖等公車識別標示，幹線及高潛力路線加密、更多電動公車加入營運等服務品質提升政策，並與公車業者合作，精進服務流程，進而提升運量。

交通局指出，未來與疫情共存是公共運輸不可抵擋的趨勢，交通局將以軌道運輸為骨幹，公車先行，並運用公車式小黃、YouBike2.0及多元共享運具作為最後一哩的服務；偏鄉部分採運用幸福巴士路線，建構偏鄉運輸服務。

另外，因應高雄捷運路竹延伸線完工，已與高屏澎區域運輸發展中心共同規劃重整北高雄地區公共運輸路網。（編輯：陳仁華）1110717