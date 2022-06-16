高雄輕軌C21A美術館西站 特色造型驚艷登場

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（中央社記者曾以寧高雄16日電）高雄輕軌C20~C24路段配合台灣設計展在高雄舉辦，預計今年10月上旬通車。副市長林欽榮今天視察C21A美術館西站特色鋼構組裝工程，特殊流水漣漪車站造型首度驚艷亮相。

高雄輕軌團隊持續發揮高效率，目前整體工進達60%，可望如期達成通車目標。高雄市政府捷運局表示，C21A、C21站緊鄰高雄市立美術館，透過與館方協力創作，呼應美術館東側地景水流漣漪意象，建築設計以白色漣漪為構想，設計特色造型車站，並利用原有小葉欖仁人行道作為輕軌軌道路廊，塑造綠色隧道軌道區、充滿綠意都市景觀。

流水漣漪造型車站結今天初次亮相，後續裝設嵌入式的LED燈提供照明，創造高科技流動地景，特殊的流水漣漪造型外觀，也讓藝術氣息濃厚美術館園區再增添一處大型公共藝術地景，預料將成為打卡新景點。

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另外，輕軌美術館段經優化後，路線調整往北移動進入美術館園區，不使用現有道路範圍用地，除保留現有雙向各二線車道及南側人行步道外，在北側輕軌與道路間預計留設3.5公尺寬人行步道，提供行人及居民足夠通行及休閒運動活動空間，達成「以人為本」輕軌設計理念，並維持道路通行需求。

見鋼構吊裝及焊接作業都需重型機具進場作業，面對高風險工作環境，林欽榮要求捷運局及施工團隊落實工地安全防護措施及職安規定；另外，保持最大施工能量持續衝刺，並時刻監控交通維持順暢，順利達成輕軌今年10月階段性通車目標(C20美術館站~C24愛河之心站)，並於112年底完成全線完工通車任務，達成「輕軌成圓」目標。（編輯：孫承武）1110616