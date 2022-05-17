防輕軌遭擦撞 高市府將新增50處路口警示系統

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高雄輕軌今年已發生8起遭汽機車擦撞事故，高市捷運局今天表示，將新增50處路口防碰撞警示系統，透過偵測路口人車動態，輕軌車內警示系統，提供輕軌駕駛相關防撞警示。

有鑑於輕軌屢次發生遭汽機車擦撞事故，捷運局今天發布新聞稿表示，市府將強化路口號誌，預計新增50處路口防碰撞警示系統，透過偵測路口人車動態，輕軌車內警示系統，提供輕軌駕駛周邊車況及盲區、轉彎等防撞警示。

高雄市交通局表示，現階段市府已針對輕軌沿線路口，將圓形綠燈設計均改為「直行、左轉、右轉」箭頭綠燈顯示，以強化路口燈號辨識度，並增設號誌連動資訊可變標誌，加強禁止轉向或當心輕軌告警，以區隔輕軌及其他衝突行向車流。

交通局昨天也邀集相關單位於五福四路口現勘，後續將由交通局及捷運局就現有路口號誌燈及輕軌聲光號誌進行調整，方便用路人充分辨識路口狀況及時反應。

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捷運局強調，輕軌各路口均已設置大眾捷運系統聲光號誌，以動態閃爍燈號及音源聲響警示。輕軌路段行人穿越道也陸續設置行穿警示燈，提醒用路人或行人當心，並呼籲用路人行經輕軌路口遵守相關交通規定，才是根本解決之道。

此外，高雄輕軌二階工程持續推進，其中大順路段地下雨水箱涵工程已提前完成，捷運局表示，將在5月底前拆除圍籬，重鋪路面，暫時還路於民，接著於今年11月起開始鋪軌道，再封路施工。（編輯：謝雅竹）1110517