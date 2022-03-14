高雄輕軌發光列車「微光流動」 獲謬思設計銀獎

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由德國柏林藝術團隊TAPE THAT及台灣團隊「瘋設計」為2022台灣燈會設計改裝的輕軌列車「微光流動」，以白天會吸光、晚上會發光的獨特蓄光膠帶，讓列車發出微光，獲2022美國頂尖的謬思設計大獎Muse Design Awards銀獎。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月14日

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）在剛落幕的高雄燈會期間吸睛的輕軌列車「微光流動」，近期獲2022美國頂尖的謬思設計大獎Muse Design Awards銀獎，讓台灣燈會從高雄在地亮出國際光芒。

由德國柏林藝術團隊TAPE THAT及台灣團隊「瘋設計」為2022台灣燈會設計改裝的「微光流動」，以白天會吸光、晚上會發光的獨特蓄光膠帶，讓列車發出微光，巧妙點亮高雄城市光景的創作巧思獲獎。

得獎官網指出，「微光流動」列車是以螢光膠膜搭配蓄光膠帶勾勒設計輕軌列車，讓列車在白天行進時民眾可以欣賞膠帶藝術，在夜間行駛時更散發微光，成為「移動燈籠」，且是世界上第一輛「不插電」就自體發光的輕軌列車。

設計團隊在列車身上勾勒雨後彩虹、海灣波光粼粼、建築錯落有致、交通道路錯綜複雜的高雄城市意象；列車內部也設計有代表城市車軌系統複雜交通的交錯動脈和靜脈，整體創作反映高雄的過去、現在與未來。

高雄市長陳其邁今天透過新聞稿表示，高雄市是鼓勵且歡迎藝術創作的城市，且自高雄輕軌運行以來，列車已成為城市獨有的風景與運具。「微光流動」列車不僅提供民眾搭乘的特殊體驗與記憶，現更榮獲國際設計獎項肯定，恭喜團隊，也非常樂見高雄因此被國際看見。

高雄市副市長史哲表示，德國藝術團隊TAPE THAT參與台灣燈會十分投入，創作時走訪大海、港口及山脈，充分探索高雄這座城市，並將所見所聞放在設計中。且設計團隊不只在列車外觀進行獨特設計，更在一節車廂內部進行設計，搭配燈光變幻，讓民眾搭乘時仍能近距離體驗膠帶藝術。

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高市文化局新聞稿說明，謬思設計獎是美國頂尖設計大獎，從世界各地的優秀設計作品中，選出全球最具設計能量創意作品。這次獲獎也讓台灣燈會與眾不同的「創意光芒」再次被世界看見。

文化局指出，TAPE THAT與瘋設計合作「聚膠行動 #TapeArt 2.0 @KAOHSIUNG」藝術特展，目前也在駁二藝術特區展出，以膠帶貼出各種千變萬化魔幻設計，購票展出到4月10日。（編輯：孫承武）1110314