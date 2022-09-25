日本旅展台灣館「柑仔店」吸睛 榮獲執行委員長獎

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日本旅展22日至25日在東京舉行，「台灣館」吸睛，25日獲頒由旅遊專家評選的執行委員長獎。圖為22日台灣觀光協會會長葉菊蘭（左）與觀光局副局長林信任。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月25日

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（中央社記者楊明珠東京25日專電）睽違4年的日本旅行專業展22日在東京登場，「台灣館」不但有柑仔店、紅燈籠等充滿台灣氛圍，今天更榮獲今年新設，由旅遊專家評選的「實行委員長賞」（執行委員長獎）。

本屆日本旅展（Tourism EXPO Japan）22日起在東京國際展示場舉辦至今，有來自全球78個國家和地區、日本47個都道府縣的1018家企業和團體參展，主題是「挑戰新時代～重啟」。

交通部觀光局為喚起日本旅客對台灣旅遊的熱度，搶攻後疫時期日本客源，與中華、長榮、星宇、台灣虎航、台中市政府、宜蘭鳳梨屋水上莊園及墾丁天鵝湖湖畔別墅飯店等業者組成22個攤位的台灣館。

台灣館的設計用柑仔店、台式招牌、紅燈籠、古早味童玩、屋台攤車、紅椅頭等展現台灣懷舊親和力，完整呈現原汁原味的台灣氛圍，參展業者還提供豐富的台灣旅遊情報資訊等。

今天在旅展閉幕式中，台灣館榮獲由旅遊專家評選的執行委員長獎，由觀光局副局長林信任、觀光局東京事務所所長鄭憶萍代表領獎。這是台灣館在日本旅展繼2017年、2019年後，第3度獲獎。

觀光局東京事務所發布新聞稿，旅展期間，台灣館復古風設計、傳統文化布袋戲和原住民的精彩演出，熱鬧的氛圍喚起日本民眾對台灣的旅遊記憶。每天有民眾大排長龍玩扭蛋抽獎，人氣強強滾，如同展場上所寫的「良旅 再旅 台灣」標語，台灣是值得去、一去再去的好選擇。

行政院22日宣布，預定29日起開放台灣邊境管制，並擬於10月13日實施「0+7」免隔離新措施，有助於日本民眾赴台灣旅遊。本屆日本旅展台灣館特別以電子螢幕刊登這項好消息給日本民眾知曉。

日本旅展於2014年由日本JATA（日本旅行業協會）旅展、旅fair這兩個旅展統合，今年第8次舉辦（2021年停辦），也是自2018年以來，睽違4年再次回到東京舉辦。

日本旅展2016年設立的「旅遊專家」、「旅行愛好家」這2個類別的展攤獎，分別選出大獎、準大獎、特別獎，及今年新增的執行委員長獎等4獎項。

這是由主辦單位向在場業者、民眾實施問卷調查，評估展攤設計的獨創性、內容的質量、吸引力及工作人員的熱情好客等。（編輯：韋樞）1110925

近日在東京舉行的日本旅展，交通部觀光局與業者組成「台灣館」，25日榮獲由旅遊專家評選的執行委員長獎。觀光局副局長林信任（右）、觀光局東京事務所所長鄭憶萍（中）領獎。（交通部觀光局提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年9月25日