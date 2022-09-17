愛台日人揪媽祖到東京 日本復刻台灣廟宇文化

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出身日本福井縣的田中佑典熱愛台灣，近年持續推動台日文化交流，她17日在於東京熱鬧登場的2022 Taiwan Plus台灣吉日生活節攤位中，將媽祖神像等帶有台灣在地宮廟元素的擺飾放上攤位，格外吸睛。中央社記者王寶兒東京攝 111年9月17日

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（中央社記者王寶兒東京17日電）2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節今天上午在東京開幕，在夜市、蔥油餅、刈包等攤位中，掛滿台灣廟宇常見紅燈籠、擺有媽祖神像的攤位格外顯眼，擺攤的不是台灣人，而是來自日本福井縣的田中佑典。

自10年前喜愛上台灣後，以自由接案者為職業的田中佑典陸續推動台日文化交流的活動，今年6月還受邀和高雄中山大學助理教授線上對談地方創生議題。田中佑典分享，自己可以「向台灣人介紹日本，也可以向日本人介紹台灣」，未來也將持續關注台灣。

頂著齊眉瀏海的田中佑典，梳著包頭，套上亮黃色道袍，他將一尊未開過光的媽祖神像擺在鋪紅布的供桌上，放了仿造廟宇光明燈的鳳梨造型燈在旁，有模有樣如真正的台灣廟宇神壇，沒有供人祭拜的香爐，細看桌上果盤會發現放的是寫有「春」、「發」等吉祥祝賀語的貼紙。

田中佑典今天接受中央社記者專訪表示，自己在10年前因311大地震後特別關注台灣，「原先我對亞洲其他國家都很有興趣，也有去過中國大陸，但到了台灣後，台灣讓我一見鍾情。」

田中佑典形容，日台間有許多共通點，但又有些差異性，格外有魅力，與其他國家帶給他的感覺格外不同。他來自福井縣，此次找了些同樣熱愛台灣的福井縣店家或創作者一起呈現此次「超新台灣」的攤位。

福井縣有特別多喜愛台灣的日本人嗎？田中佑典連忙說：「不不不，是日本人超愛台灣的！我們偏愛台灣。」他觀察，原先喜愛台灣的日本人多半來自東京、大阪，但隨著珍珠奶茶、滷肉飯這些食物在日本大受歡迎，還有台灣各種熱門話題如唐鳳等，現在喜愛台灣的日本人越來越多。

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「超新台灣」的攤位帳篷外，以寫有「風調雨順」、「國泰民安」的紅燈籠裝飾，看來格外吸睛。田中佑典說，「超新台灣」的意思是「我們日本人腦中的台灣」，「例如我很喜歡台灣的廟，還有這些很台味的衣服，所以才將攤位布置成這樣。」

2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節今天起於東京上野恩賜公園噴水廣場、東京日本橋誠品生活日本橋登場至明天。（編輯：陳政偉）1110917