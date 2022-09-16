TAIWAN PLUS生活節回歸 台灣音樂人將唱響東京

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2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節17日將在日本東京登場，文總與共同主辦單位誠品16日在駐日經濟文化代表處舉行TAIWAN PLUS會前記者會，駐日代表謝長廷（前左4）、文總副會長江春男（前左3）、秘書長李厚慶（前左1）及誠品總經理李介修（前右2）等人出席。中央社記者王寶兒攝 111年9月16日

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（中央社記者王寶兒東京16日電）睽違3年，2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節明天於日本東京登場，除洪瑞珍、郭元益等台灣品牌共襄盛舉，滅火器樂團、羅文裕等音樂人也將唱響東京，宣告台灣能量重返日本。

中華文化總會曾於2018年、2019年前進日本東京舉辦TAIWAN PLUS生活節，以台灣文化為主題呈現市集、音樂展演等活動。隨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨勢變化，今年活動盛大回歸，也廣受日本媒體關注。

文總與共同主辦單位誠品今天下午在駐日經濟文化代表處舉行TAIWAN PLUS會前記者會，包含駐日代表謝長廷、文總副會長江春男及秘書長李厚慶、誠品總經理李介修、中央通訊社社長張瑞昌等人皆到場見證。滅火器樂團也帶來台日友情系列活動主題曲表演，宣告活動揭開序幕。

謝長廷致詞表示，大家都曉得台灣與日本是非常重要且親密的朋友，有急難時都會互相幫助，像是日本送疫苗、台灣送口罩，文總今年也是將台灣最好、最豐富的節目送給台灣最好的朋友。

影片來源：中華文化總會

謝長廷說，文總來到日本也讓許多人感受到台日交流回復日常，「許多人敏感地問，文總來了，是否代表國境馬上就會開放？我的回答都是，一隻燕子的飛來不代表春天來了，而是帶來春天即將到來的訊息」。

江春男表示，文總過去幾年在總統蔡英文和台灣民眾支持下，持續辦了很多台日交流活動，包含「奈良美智特展」、野老朝雄「連結展」和剛落幕的「台日水果夏祭」，下個月更邀請京都橘高校吹奏部在國慶典禮上演出，這些都是台日友好的最佳見證。未來文總也將持續推動台日友好互動。

2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節參與團隊橫跨文化展演、文創設計等領域，其中流行音樂展演部分，由高雄流行音樂中心操刀，共有黃玠、吳汶芳、吾橋有水、羅文裕、舒米恩Suming、米莎、舞思愛、滅火器樂團8組音樂人演出，以「台灣自由式」為主題，將帶來客語、台語、華語等語言的歌曲。

滅火器樂團與日本淵源深厚，過去曾多次前往日本演出，今年7月也剛參加完日本規模最大的戶外型搖滾音樂活動FUJI ROCK FESTIVAL，他們表示，很期待此次再度前往日本，來一場台日音樂交流。

2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節將在明天於東京上野恩賜公園噴水廣場、東京日本橋誠品生活日本橋登場至18日。（編輯：張芷瑄）1110916

2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節流行音樂展演陣容。（圖取自instagram.com/taiwanplus2022）