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文總TAIWAN PLUS率團赴日 台灣咖啡搶先飄香

2022/9/15 17:10（9/15 17:47 更新）
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日本東京藏前Nui. Hostel & Bar Lounge近期推出TAIWAN COFFEE CUPS 2022—Taiwan Meets Nui.—咖啡活動，邀請台灣5家知名咖啡品牌進駐，讓日本民眾感受台灣咖啡風味，廣受好評，15日為活動最後一天。中央社記者王寶兒東京攝 111年9月15日
日本東京藏前Nui. Hostel & Bar Lounge近期推出TAIWAN COFFEE CUPS 2022—Taiwan Meets Nui.—咖啡活動，邀請台灣5家知名咖啡品牌進駐，讓日本民眾感受台灣咖啡風味，廣受好評，15日為活動最後一天。中央社記者王寶兒東京攝 111年9月15日
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（中央社記者王寶兒東京15日電）文總自2018年起於日本舉辦TAIWAN PLUS生活節，將台灣文化直送東京，直至2020年因COVID-19疫情而停辦，今年迎接活動重啟，台灣咖啡品牌也搶先在日本飄香。

中華文化總會今天表示，TAIWAN PLUS 2022台灣吉日生活節，除了將在東京上野恩賜公園登場外，第2主場就是誠品生活日本橋，在活動前已串連各知名品牌，預先為活動加熱。

例如東京藏前Nui. HOSTEL & BAR LOUNGE從5日起就推出「TAIWAN COFFEE CUPS 2022—Taiwan Meets Nui.—」咖啡活動，邀請興波咖啡Simple Kaffa、Fika Fika Cafe、Mountain Kids Coffee Roaster山小孩、黑山咖啡Mountain：b Coffee Roasters、CAFE!N等台灣5家知名咖啡品牌進駐，讓日本民眾感受台灣咖啡的風味。

今天「TAIWAN COFFEE CUPS 2022—Taiwan Meets Nui.—」咖啡活動是最後一天，來訪人潮絡繹不絕。店家也透露，活動期間一款以台灣咖啡豆製成的咖啡賣得最好，即使價格較其他咖啡品項高一些，但仍吸引許多人買單。

主理此次活動內容的吧台手齊藤一德（Kazunori Saito）今天向中央社記者表示，這是繼2019年後，2度舉辦TAIWAN COFFEE CUPS活動，上一次活動僅週末2天，收到許多民眾傳達「時間太短」、「只舉辦在東京好可惜」的心聲，「對日本人來說，台灣咖啡是有吸引力的。」

今年「TAIWAN COFFEE CUPS 2022—Taiwan Meets Nui.—」將活動時間拉長到10天，主理人觀察，因咖啡廳結合旅宿空間，讓許多人有機會提前來東京住宿，並享用咖啡，不少來訪日本客人的迴響是「很棒的體驗」，有些日本民眾非常喜愛台灣，但苦於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情還無法自由出國，來自台灣的風味先到訪，像是先喚醒味覺，並持續等待能再訪台灣。

東京日本橋CITAN也有「CITAN TAIWAN DAY～始端的台灣日和～」活動，由日籍主廚打造台灣專屬料理，使用代表台日友好的台灣龍膽石斑魚入菜，並搭配台灣啤酒，此次更是於上野恩賜公園展售當季水果及相關製品，包含文旦、水果乾、頂級咖啡豆，以及由台灣水果製成的果汁及冰品等。

文總表示，今年TAIWAN PLUS生活節以「台灣吉日」為主題，與日本曆法象徵好預兆的「大安吉日」讀音相似，並搭配充滿台灣元素的招福貓作為主視覺，象徵著在疫情稍微好轉的此時，文總將帶著滿滿的福氣前進日本，不僅是台灣文化的交流，更是台日友誼的象徵。

TAIWAN PLUS 2022台灣吉日生活節將於9月17日至18日在東京上野恩賜公園登場。（編輯：張雅淨）1110915

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