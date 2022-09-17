TAIWAN PLUS首日湧逾10萬人次 野老朝雄驚喜現身

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（中央社記者王寶兒東京17日電）文總主辦的2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節今天在東京上野恩賜公園登場，首日開幕入場就湧入逾10萬人次。設計東奧會徽的藝術家野老朝雄、日本攝影師小林賢伍都現身會場。

中華文化總會秘書長李厚慶表示，首日人潮已創下新紀錄，近年台日關係及兩國人民友情顯著升溫，活動能引發熱烈迴響，非常感謝各界支持。

2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節17日在日本東京熱鬧開跑，日本攝影師小林賢伍（右）跟台灣柔道女王連珍羚（左）也到場參與。（中華文化總會提供）中央社記者王寶兒傳真 111年9月17日

今年曾造訪台灣的野老朝雄今天下午驚喜現身會場力挺台灣，他大逛市集中的攤位及展覽，並且到舞台前觀賞歌手吳汶芳的演出。他對工作人員說：「太好玩的活動了，我明天還要再來逛市集和聽滅火器演出！」而因攝影作品讓台灣「抹茶山」紅到海外、熱愛台灣的小林賢伍也同樣現身於會場。

文總透過新聞稿表示，2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節首日就湧進逾10萬人次民眾，引起熱烈迴響。為確實落實防疫，除了酒精消毒、確實佩戴口罩等規範，活動會場更規劃飲食專區，每位民眾須間隔足夠的距離，並有專門消毒的工作人員巡邏會場等，確保參與民眾的健康。

今年活動由文總率領逾70家品牌、9組表演創作團隊，今天起一連2天前進東京上野恩賜公園。除洪瑞珍三明治甚至在開賣第1個小時就銷售一空外，台灣啤酒也賣出逾5000瓶。

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首日舞台活動中，則有吳汶芳、羅文裕、舞思愛、吾橋有水及雷昇傳藝劇團輪番精彩演出。首度於日本演出的羅文裕今天下午登台表演後分享，日本民眾不管聽到客語、華語歌都相當熱情鼓掌，笑稱「感覺自己變成人氣歌手」，讓他感受到「愛就是國際語言」，「相信TAIWAN PLUS生活節會是未來好的開始」。

2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節今天起於東京上野恩賜公園噴水廣場、東京日本橋誠品生活日本橋登場至明天。（編輯：陳政偉）1110917