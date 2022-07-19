野老朝雄攜台灣共創祈福千紙鶴 連結彼此祈求和平

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（中央社記者王寶兒台北19日電）日本藝術家野老朝雄首度來台策畫個展，其中有他邀請台灣民眾折紙鶴共創的新作品「祈福千紙鶴」，他說，台灣和日本都是使用漢字的國家，祈和折很像，希望透過折紙鶴祈求和平。

野老朝雄擅長以幾何圖形創作出豐富多變的圖紋，例如他運用3種不同方形拼組成的「組市松紋」創作的2020東京奧運、帕運LOGO，就是大眾熟悉的作品。

「野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]」展覽今天開幕，野老朝雄在開幕記者會後為媒體導覽，提到為何以「連結」為概念設計不同圖紋，他說，契機來自美國911事件，「這種非常大的悲劇其實就是種斷裂，有人會用文字來表達這種斷裂的感覺，或是記錄起來，我不擅長使用文字，就以圖形表達希望世界專心連結起來的感受。」

野老朝雄說，希望此次來台策展所連結的東西是能超越台灣與日本，帶來更多的連結，「而且台灣跟日本感情本來就非常好，我不用特別做甚麼，就有非常好的連結，但如果我辦這個展，能夠幫助日本跟台灣的友情更加堅定，當然是非常榮幸。」

此次野老朝雄特別為台灣展覽帶來多件新作品，包含體現美學黃金比例的「碰碰熊」（KumaponG）圖紋、與建築師鶴岡信太郎及小平裕子的共同創作、以311大地震時全球贈予日本宮城縣的紙鶴所打造的「2020東松島紙鶴千中選一」、以4米高巨幅投影呈現近300幅經典紋樣作品，以及紋樣磁鐵自由拼貼重組等。

其中一件新作則是野老朝雄邀請台灣民眾共創的「祈福千紙鶴」，不同於傳統紙鶴折法，野老朝雄發展獨特折紙步驟，讓紙鶴的嘴巴及翅膀都是仰望天空的方向。他透露自己當年利用311大地震當天的超市傳單等物件折紙鶴，特別能感受紙鶴與當地或時間的連結，是促成他開發「野老紙鶴」的很大原因。

野老朝雄說，原先很擔心能否在台灣募集到足夠的紙鶴，但後來他知道所有展覽主辦單位的人員都非常努力在幫忙蒐集，令他很感動，歡迎大家未來前往觀展，從紙鶴下往上看，欣賞鶴群的壯觀。

「野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]」今天起於誠品信義店6樓展演廳、1樓松高路入口展出至8月14日，誠品生活南西、誠品生活松菸店也將同步展出。（編輯：張雅淨）1110719

東京奧運、帕運會徽創作藝術家野老朝雄首度在台灣策劃個展，19日在誠品信義店舉行的開幕記者會上，野老朝雄親自為眾人導覽，說明作品「祈福千紙鶴」創作理念。中央社記者鄭清元攝 111年7月19日

東京奧運、帕運會徽創作藝術家野老朝雄以「連結」為題，首度於台灣策劃個展，期盼這檔展覽能成為日後在台灣舉辦其他展覽的連結。中央社記者鄭清元攝 111年7月19日