2022 Taiwan Plus東京開跑 哈台族湧進上野公園

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2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節17日在日本東京登場，洪瑞珍三明治獲得熱烈迴響，開賣1小時就售罄。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年9月17日

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（中央社記者王寶兒東京17日電）2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節今天上午在東京開跑，三明治開賣1小時就售罄外，包含啤酒、刈包攤等台灣道地風味都大受民眾歡迎。文總預估首日入場人潮可望突破10萬人次。

中華文化總會秘書長李厚慶今天表示，往年活動通常是中午過後才會湧現比較多的人潮，但今年在上午開場前就有數千人在場外等候。開場之後，許多市集攤位都大排長龍，還有部分市集準備的首日產品在第1個小時就賣光，需要緊急補貨因應。

洪瑞珍業務部副總黃哲誠接受中央社記者訪問表示，為期2天的市集活動共準備1000個三明治，沒想到一開放入場即累積大批排隊人潮。「我們觀察現場排隊人潮，在開賣10分鐘左右立刻決定每人限購2個。」售罄後詢問補貨的民眾也絡繹不絕，首日目前先賣出6成三明治，為明天預留4成產品。

一名來自台灣、目前在日本栃木縣擔任翻譯工作及中文教學的民眾表示，聽到TAIWAN PLUS生活節很高興，已經3年沒回台灣，很開心能來現場沾染台灣文化，一解鄉愁，到現場後立刻喝了台灣啤酒，看見各個小吃攤也大排長龍。

TAIWAN PLUS生活節曾於2018年、2019年舉行，由中華文化總會主辦，今年和誠品共同主辦，隨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）趨緩，盛大回歸日本，活動內容除了為期2天的市集、展演活動外，誠品生活日本橋也特別設立TAIWAN PLUS專區。

生活節首日現場隨處可見日本民眾拿著台灣啤酒，或排隊準備購買台灣小吃。其中，刈包、蔥油餅、冰淇淋都是熱門選擇，也可以看見民眾手提茄芷袋開心打卡。有攤位更將台灣夜市直接搬到現場，讓民眾體驗套圈圈、射氣球的樂趣。台灣寢具品牌眠豆腐也利用產品打造休息區，讓逛累的民眾歇息。

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李厚慶分析，首日湧現人潮，除因活動辦到第3屆已累積一定口碑、搭配日本敬老節連假首日天氣晴朗之外，這也是TAIWAN PLUS闊別3年重返日本，加上近年台日關係及兩國人民友情顯著升溫，因此活動引發熱烈迴響，預估首日入場人潮可望突破10萬人次。

2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節今天起於東京上野恩賜公園噴水廣場、東京日本橋誠品生活日本橋登場至明天為止。（編輯：屈享平）1110917

2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節17日在日本東京開跑，有民眾手提茄芷袋，也有民眾在活動主視覺看板前開心合影，打卡留念。中央社記者王寶兒東京攝 111年9月17日

2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節17日在日本東京登場，有攤位將台灣夜市直接搬到現場，讓民眾體驗套圈圈遊戲的樂趣。中央社記者王寶兒東京攝 111年9月17日

2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節17日於日本東京登場，台灣寢具品牌眠豆腐利用產品打造休息區。中央社記者王寶兒東京攝 111年9月17日