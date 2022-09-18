台南魚頭君TAIWAN PLUS人氣旺 吸引日本遊客拍照

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中華文化總會主辦2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節17日在東京登場，台南設攤推出結合飲食、文化與觀光元素的趣味性集客活動，民眾爭相與吉祥物魚頭君拍照。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月18日

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（中央社記者楊明珠東京17日專電）文化總會主辦的2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節今天在東京登場，台南市政府設攤推出結合飲食、文化與觀光元素的趣味性集客活動，民眾爭相與人氣吉祥物「魚頭君」拍照。

中華文化總會17日、18日在東京上野恩賜公園舉辦2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節活動，為迎接疫情後的觀光客，台南市觀旅局應邀參展，設置台南觀光攤位。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行，全球觀光旅遊已受影響兩年多。

台南這次結合飲食、文化與觀光元素推出趣味性集客活動，並由在日本有高人氣的觀光大使魚頭君在活動現場坐鎮。與魚頭君人偶互動，拍照並打卡上傳者，就有機會品嘗搭配玉井區芒果、關廟區金鑽鳳梨和東山區龍眼花蜜的台南水果剉冰。

攤位設置大受歡迎的抽扭蛋關卡，只要記得解說員說明的台南觀光小知識，就有機會抽台南觀光限定商品。此外，活動期間在下午2時、3時20分定時安排演出魚頭君快閃舞。

由於天氣炎熱，有日本民眾對魚頭君說：「天氣很熱，工作起來很辛苦，請好好加油。」今天東京上野恩賜公園周邊商店街的電子看板標示寫著「天氣炎熱，要嚴防中暑」。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧透過新聞稿表示，這些活動是希望日本民眾能透過趣味遊戲認識台南的地理位置、玉井芒果、金鑽鳳梨、虱目魚等物產。

她表示，日本一直是台南國際觀光耕耘的重點市場，長期以來台南觀旅局持續在日本舉辦各式展覽與觀光推介活動，透過各種台南風展品、表演與文化活動，向日本民眾傳遞台南美好風貌。

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她說，希望透過這次2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節，強化觀光推廣活動。日本人對於旅遊的規劃通常很早，期待這次在東京的宣傳活動能在國境大開的2022年底或2023年帶來大量日本觀光客，將台南國際觀光推回疫情前的盛況。

台南市觀旅局配合2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節活動，16日在東京千代田區The 1/3rd Cafe & Bar舉辦台南觀光講座，邀請日本知名旅遊插畫家、「LOVE台南：在台灣的京都吃喝玩樂」作者佐佐木千繪主講。（編輯：郭中翰）1110918