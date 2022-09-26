師鐸獎表揚 蔡總統感謝教師防疫有功邁正常生活

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（中央社記者陳婕翎台北26日電）總統蔡英文今天上午表揚師鐸獎得主。蔡總統表示，有好的老師陪伴，是支撐學生的動力，同時感謝全國教師防疫有功，一起穩健邁向正常生活。

教育部舉行111年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，蔡總統、行政院長蘇貞昌及教育部長潘文忠赴會場向獲獎教師祝賀，今年共有72名教師獲師鐸獎、20名教師獲教育奉獻獎以及309名服務滿40年的資深優良教師。

蔡總統致詞時提到，老師是一個偉大的志業，帶領學生找出個人志趣，活出屬於他們的人生。因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，2年多來防疫指引不斷修正，為老師授課帶來考驗，感謝全國教師配合，守護學生健康，疫情還沒完全結束，盼老師們繼續落實指引，一起穩健邁向正常生活。

蔡總統特別分享3個師鐸獎得獎者的感人故事，花蓮縣卓溪國小校長田楊橋以自身運動專長帶領學校發展特色，並在擔任卓溪國小校長任內推展反曲弓射箭運動，代表國家參加第133屆國際射箭邀請賽，獲得3金2銀1銅，其中有4名選手入選中華奧會運動菁英育才計畫。

台北市立建國高級中學老師曹淇峰認為化學就是不斷從實驗過程中小心求證，和杜威的「做中學」教育理論不謀而合，多次指導學生參加國際科學展覽會、全國科學展覽會、台北市科學展覽會獲獎，為學生打開世界科學視野。

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金門縣中正國小老師許開山原為特教老師，之後接下資訊組長工作，當時金門網路、資訊教育還不普級，他自學資訊技能，協助學校及縣府從無到有架設教育網站，提供小朋友線上教學資源，打破時空阻隔，補足了教育最難以突破的「城鄉差距」，可說是偏鄉推動教育創新的先驅精神的象徵。

潘文忠提到，從106年起，教育部透過前瞻基礎建設計畫投入新台幣150億元，為數位學習環境奠定基礎，疫情期間，老師們面對史無前例的挑戰，去年全國停課更是多年來第一次，一開始大家都手忙腳亂，但老師們願意用最快的方式調整教學方式，共同努力，透過視訊教育，讓學習不中斷。（編輯：管中維）1110926